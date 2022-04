Nouvelle offre culinaire au MNBAQ

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) annonce l’arrivée de partenaires de taille derrière ses multiples expériences culinaires: Le Groupe Je Reçois au service traiteur et aux opérations, ainsi que le chef Laurent Godbout, qui signera le menu raffiné du restaurant de l’emblématique pavillon Pierre Lassonde. Dès le 26 avril, le Café Québecor par Laurent Godbout proposera une carte évolutive selon les saisons, les arrivages et les thématiques des expositions du Musée, le tout dans le magnifique espace vitré du pavillon Pierre Lassonde. Riche d’une solide expérience et d’une offre diversifiée (Traiteur Deux Gourmandes, Vitalité Traiteur, Je Reçois Traiteur), Le Groupe Je Reçois répondra à tous les besoins culinaires en ce qui a trait à la planification sur mesure des événements (cocktails dînatoires, réunions, mariages, etc.) tenus au Musée. Le Groupe Je Reçois veillera également à l’exploitation du comptoir Vitalité au pavillon Pierre Lassonde, qui propose des cafés de spécialité et des produits frais de grande qualité pour emporter ou encore à manger sur place, ainsi qu’à tout le volet opérationnel du Café Québecor par Laurent Godbout. Sur la photo du haut: Sophie Lemelin, directrice des communications et du marketing MNBAQ, et Alexandre Lépine, chef de la direction, Le Groupe Je Reçois, et sur celle du bas: le chef Laurent Godbout.

Les Semences Solidaires

Photo courtoisie

IGA a remis récemment la rondelette somme de 270 000$ à La Tablée des Chefs dans le contexte de la campagne les Semences solidaires tenue du 24 février au 16 mars derniers. Vous avez pu vous procurer des semences pour cultiver cinq variétés de légumes et fines herbes chez les marchands IGA du Québec, dont ceux de la région de la Capitale-Nationale, en faisant une bonne action, soit celle de soutenir l’éducation culinaire des jeunes et de contribuer à nourrir ceux qui en ont besoin. Tous les profits amassés lors de la campagne ont été remis à La Tablée des Chefs, qui contribue à développer l’éducation culinaire des jeunes, par l’entremise de ses Brigades culinaires, et à nourrir les personnes dans le besoin. Sur la photo, de gauche à droite: Caroline Duhamel, directrice marketing, IGA Rachelle Béry, Marchés Tradition et Bonichoix, Jean-Francois Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs, et Paulin Bourgault, directeur du IGA extra de Yan Gladu, Saint-Jean-sur-Richelieu.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 14 avril 2019. Contre toute attente, Tiger Woods remporte la 83e présentation du Tournoi des Maîtres à Augusta avec un total de 275 (-13), devançant d’un coup ses compatriotes Dustin Johnson, Xander Schauffele et Brooks Koepka, 2e ex aequo (276,-12).

Anniversaires

Photo courtoisie

Martin Matte (photo), humoriste et comédien québécois, 52 ans... Lily Perron, directrice, développement philanthropique, Faculté de pharmacie et Faculté de musique de La Fondation de l’Université Laval, 54 ans... Magaly Lamarre, styliste vestimentaire... Stephan Dupont, animateur de l’émission Dupont le matin au FM 93, 54 ans... Charles Hamelin, ex-patineur de vitesse sur courte piste, médaillé olympique, 38 ans... Alain Côté, l’autre Alain Côté, natif de Montmagny, défenseur de la LNH (1985-93) avec les Nordiques de 1993 à 1994, 55 ans... Marie-Thérèse Fortin, comédienne, 63 ans... Francine Ruel, comédienne, actrice et animatrice, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 avril 2021: Michel Louvain (photo), 83 ans, chanteur de charme québécois (La dame en bleu) qui a mené une carrière sur près de 60 ans... 2021: l'Américain Bernie Madoff, 82 ans, auteur de la pire escroquerie financière de l’Histoire... 2019: Dmitri Nabokov, 42 ans, joueur de centre russe qui a joué dans la LNH, en 1997, avec les Blackhawks, et, en 1999, avec les Islanders de New York... 2018: Milos Forman, 86 ans, cinéaste américano-tchèque récompensé plusieurs fois à Hollywood... 2016: Laurence Chirac, 58 ans, fille aînée de Bernadette Chirac et de l'ex-président français Jacques Chirac... 2015: Mark Reeds, 55 ans, assistant-entraîneur avec les Sénateurs d’Ottawa (LNH)... 2015: Percy Sledge, 73 ans, chanteur américain connu notamment pour le succès When a Man Loves a Woman... 2013: George Jackson, 68 ans, chanteur et auteur-compositeur américain de soul blues... 2012: Émile Butch Bouchard, 92 ans, 13e capitaine de l'histoire du Canadien... 2011: Roger Drolet (photo) 76 ans, animateur de radio (CKVL de 1972 à 1998) et conférencier... 2004: Micheline Charest, 51 ans, cofondatrice de Cinar.