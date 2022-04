Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Le retour du bon vieux Jack

Photo courtoisie

La pandémie a visiblement inspiré Jack White. En l’espace de quelques mois cette année, le rockeur de Detroit sortira deux albums complets. Il a commencé il y a quelques jours avec le disjoncté Fear of the Dawn, son quatrième solo en carrière. Ceux qui pensaient que l’ancien leader des White Stripes avait pu s’assagir avec le temps n’auront qu’à écouter le premier morceau, Taking Me Back. Un brûlot rock jouissif qui sera assurément décoiffant en concert. Et le musicien ne ralentit pas vraiment le rythme dans le reste de l’album. Sur Into the Twilight, on perçoit même un clin d’œil à Robot Rock, de Daft Punk. Bref, voilà du très solide. À ne pas manquer demain soir à la Place Bell. (Raphaël Gendron-Martin)

Fear of the Dawn ★★★★☆

► Un album de Jack White.

Ambiances et cohésion

Photo courtoisie

Avec Opening, son neuvième opus pour l’étiquette spécialisée allemande ECM, le pianiste norvégien Tord Gustavsen offre un album de jazz contemporain délicieux et surtout accessible. Accompagné par le contrebassiste Steinar Raknes et le batteur Jarle Vespestad, Gustavsen, 51 ans, propose, à travers 12 pièces, un voyage musical confortable, feutré, relaxe et constitué de superbes ambiances diversifiées agréables pour l’oreille. Les pièces Re-Opening, Stream, Ritual et Floytelât/The Flute font partie des moments forts de cet opus. La cohésion entre les musiciens est au rendez-vous. Opening s’inscrit déjà comme étant un des albums jazz importants de l’album 2022. Fidèle à sa tradition, ECM arrive à nouveau avec un album de grande qualité. (Yves Leclerc)

Opening ★★★★☆

► Un album du Tord Gustavsen Trio

Douce nostalgie

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur Connor Seidel avait envie de rendre hommage à l’année 1969, une année d’une richesse musicale incroyable, tant ailleurs qu’au Québec. Il a donc réuni, sur un même album, des artistes qu’il aime et qui sauraient dépeindre artistiquement l’ambiance musicale du tournant des années 70. Ce projet, qu’il a coécrit et réalisé, il le souhaitait doux et folk, mais aussi complexe et s’écartant des formats radiophoniques de notre époque. C’est réussi! Coups de cœur pour la douce Vers la beauté interprétée par Matt Holubowski, Deux cœurs vagabonds par Ariane Moffatt, Post Mortem et la voix chaude de Claudia Bouvette, et Fatal Line d’Half Moon Run qui a su conserver son son distinctif tout en proposant quelque chose de nouveau. (Sarah-Émilie Nault)

1969 ★★★1⁄2

► Un album collectif dirigé par Connor Seidel