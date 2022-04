Coupe Billie Jean King: souvenirs marquants de Vancouver

VANCOUVER | Nathalie Tauziat vivra sa deuxième Coupe Billie Jean King à Vancouver 35 ans plus tard.

En 1987, la France avait croisé le fer avec les États-Unis en quart de finale de la Fed Cup. « Je me souviens d’avoir affronté Chris Evert alors que Vancouver accueillait la Fed Cup, a souligné l’entraîneuse adjointe de l’équipe canadienne qui a remporté le titre sous les couleurs françaises en 1997. Vancouver est une belle ville que j’aime bien. »

Pour la petite histoire, Evert l’avait emporté par des scores sans appel de 6-1 et 6-0 et les Américaines s’étaient inclinées en finale devant l’Allemagne de l’Ouest.

Une belle histoire

L’association entre Tauziat et l’équipe canadienne se poursuit depuis 2012. Une belle histoire d’amour avec le Canada ? lui demande-t-on. « C’est une belle histoire, a-t-elle souligné. Tout avait commencé à Moscou lorsque j’avais rencontré André Labelle (entraîneur de Tennis Canada) lors d’un tournoi de la Fed Cup. Avec Louis (Borfiga) comme grand patron de Tennis Canada, il s’agissait d’une bonne entrée pour moi. Sylvain (Bruneau) m’a donné ma première opportunité et j’ai travaillé pendant trois ans avec Eugenie (Bouchard) alors qu’elle était âgée de 15 à 18 ans. »

Tauziat croit que Bouchard possède toujours les outils pour retrouver un bon niveau de jeu. Opérée à une épaule et absente du circuit depuis 13 mois,

Bouchard devait reprendre le collier cette semaine à l’occasion du tournoi ITF de Palm Harbour, mais son retour a été repoussé.

« J’aimerais la revoir à un bon niveau et je suis persuadée qu’elle est capable, a indiqué Tauziat qui a atteint la finale de Wimbledon en 1988. Le tennis, c’est ce qu’elle fait de mieux et elle réalise de plus en plus qu’elle aime jouer. Eugenie peut revenir dans le Top 100, voire le Top 50 si elle demeure en santé et qu’elle mène son projet à fond. »

Avec Andreescu

Tauziat a aussi dirigé Bianca Andreescu, qui doit reprendre le collier lors du tournoi de Stuttgart le 18 avril après avoir reçu un laissez-passer des organisateurs, et Aleksandra Wozniak. « Bianca a des qualités tennistiques et physiques énormes qui sont différentes des qualités d’Eugenie, a expliqué la mère de trois filles. Elle peut retrouver le Top 50 sans problème. »

Tauziat croit que le Canada a le potentiel pour gagner la Coupe Billie Jean King un jour. « Avec le groupe de filles que nous avons, c’est une possibilité », a-t-elle affirmé.

Expérience particulière

En octobre dernier à Prague à l’occasion de la finale de la Coupe Billie Jean King, Tauziat a vécu une expérience particulière alors que le Canada a croisé le fer avec la France. Championnes en titre, les Françaises étaient les grandes favorites face aux Canadiennes qui ne misaient pas sur leurs meilleurs éléments, mais elles se sont inclinées.

« C’était rigolo de battre la France, a-t-elle souligné. Après la victoire, j’ai dit aux filles qu’elles avaient fait ma journée. Françoise (Abanda) avait disputé un super match et Gabriela (Dabrowski) avait assuré la victoire en double. Dans notre match suivant, les Russes étaient trop fortes pour nous. »

« Je me souviens quand Tennis Canada m’avait embauchée, Sylvain m’avait demandé comment je réagirais quand le Canada affronterait la France, de poursuivre Tauziat. Je lui avais simplement répondu que je ferais mon métier. C’est ce que j’ai fait à Prague. »

Sous contrat de 20 à 25 semaines par année avec Tennis Canada, Tauziat habite toujours à Anglet, ville située tout près de Biarritz, dans le Sud-Ouest de la France.

« J’ai trois grandes filles à la maison, dont des jumelles de 12 ans dont je dois m’occuper. Je collabore aussi avec Harmony Tan qui vient d’intégrer l’équipe de France pour sa première sélection. »

Tauziat a aussi travaillé avec les Canadiennes Mia Kupres et Kayla Cross lors d’un camp en France.

Marino excitée de jouer à la maison

Pour la première fois de sa carrière, Rebecca Marino disputera un match de la Coupe Billie Jean King à la maison.

Née à Toronto, Marino a toutefois déménagé à Vancouver alors qu’elle n’était pas âgée de deux ans. Cette opportunité d’évoluer devant sa famille et ses proches la comble.

« J’ai obtenu une cinquantaine de billets pour ma famille et mes proches et plusieurs autres amis se sont procuré des billets par eux-mêmes, a-t-elle raconté, jeudi, en marge du tirage au sort du duel Canada-Lettonie. Je remercie les gens de Tennis Canada qui se sont occupés de cet aspect sinon je n’y serais pas arrivée. »

Pression supplémentaire

« C’est une pression additionnelle de jouer à la maison, mais je suis excitée et tellement contente d’obtenir cette opportunité, de poursuivre la 111e raquette au monde. Je suis nerveuse parce que cette rencontre dans ma ville signifie beaucoup pour moi. Je me souviens d’avoir assisté à des parties de la Coupe Davis à UBC et l’ambiance était incroyable. »

Marino est heureuse de se produire au Pacific Coliseum. « C’est un aréna historique où Arthur Ashe a joué, a-t-elle souligné.

Bon début de saison

Marino est satisfaite de son début de saison et veut utiliser la Coupe Billie Jean King pour poursuivre sa progression. « J’ai atteint la finale de mes trois derniers tournois sur le circuit ITF et je me suis qualifiée pour le tableau principal de l’Australie Open et du Miami Open, a-t-elle souligné. Ici à Vancouver, on joue sur le dur à l’intérieur qui est ma surface favorite. Je veux me servir de cet événement comme tremplin pour poursuivre ma progression. »

« Je suis très motivée et passionnée par mon sport, d’ajouter la joueuse de 31 ans qui s’est accordé deux pauses au cours de sa carrière. Je me considère chanceuse de faire ce que je fais. »

Avant l’arrivée des autres filles de l’équipe canadienne, dimanche dernier, Marino s’est entraînée pendant une semaine avec Sylvain Bruneau, le responsable du tennis professionnel et de transition à Tennis Canada. « J’ai mon entraîneur personnel à Vancouver, mais c’est important d’obtenir un autre avis à l’occasion. Sylvain est un entraîneur fantastique. Il me connaît depuis mes débuts à Montréal à l’âge de 13 ou 14 ans et on partage la même vision. »

Si son rôle est différent, Bruneau aime toujours le coaching. « Je fais moins de coaching, mais je suis toujours un entraîneur dans l’âme, a-t-il résumé. Je connais Rebecca depuis longtemps et nous avons aussi travaillé ensemble en décembre ainsi qu’avant et après le US Open. »