Troisième lien: les interrogations de Marchand demeurent

La nouvelle mouture du 3e lien ne permet pas répondre aux interrogations du maire de Québec, Bruno Marchand, qui s’inquiète toujours pour l’étalement urbain et pour l’augmentation potentielle de la circulation routière.

«Aujourd’hui, il n’y a pas de réponses (...) Si ce projet-là va de l’avant comme ça, c’est sûr qu’on va avoir de la misère à cautionner un projet qui additionnerait de l’étalement urbain», a mentionné le maire de Québec, quelques minutes après avoir assisté à la présentation faite pas les ministres François Bonnardel et Geneviève Guilbault.

Selon lui, «sur l’étalement urbain, on ne peut pas être rassurés. Rééquilibrer, ça veut dire donc développer l’est comme on a développé l’ouest. Ça veut dire plus d’étalement urbain. Je pense qu’on a des visions différentes par rapport à ça».

Répétant que les familles ont le droit de s’établir où elles veulent, le maire Marchand a toutefois signalé que «l’enjeu ici est l’impact sur le transport et l’impact que ça a sur les GES (Gaz à effet de serre) qui nous empêche de réduire nos GES de façon à atteindre nos cibles».

Interrogé plus spécifiquement sur la place dévolue au transport en commun dans le nouveau 3e lien, M. Marchand a dit «qu’on peut continuer de travailler le projet et de faire en sorte que ce soit attractif».

Le maire de Québec a toutefois admis que le projet gouvernemental peut aller de l’avant même sans son appui. «Je ne pourrais pas m’attacher à un arbre ou à un quelconque espace ou mobiliser urbain pour pas que ça se réalise, a-t-il convenu. Maintenant, la Ville a une influence.»

Villeneuve contre le projet

De son côté, Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, s’est fait beaucoup plus catégorique que la veille en se positionnant carrément contre la nouvelle mouture du 3e lien et en appelant le maire à faire connaître son opposition, sans ambiguïté, d’ici le scrutin provincial de l’automne.

«On ne peut pas appuyer ce projet-là. On n’est pas d’accord avec ce projet-là, a insisté M. Villeneuve. Le ministre (Bonnardel) a dit ouvertement, en point de presse, que l’idée c’est de faire du développement résidentiel dans Bellechasse. L’étalement urbain, ce n’est pas une bonne solution (...) Je sens que le maire chemine vers ça (une opposition au projet) et je lui suggère de l’assumer».

Réitérant son appui au 3e lien, le chef de Québec 21, Éric Ralph Mercier, a toutefois admis que la présentation de jeudi le laisse sur son appétit. «L’imprécision concernant les sorties, le manque de détails concernant les impacts collatéraux du projet ainsi que l’absence de détails concernant le plan pour les banlieues (...) sont parmi les nombreux points d’interrogation que le gouvernement doit répondre», a-t-il déploré.

La cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, a de nouveau qualifié le tunnel Québec-Lévis de «gaspillage de fonds publics» et a répété que ce projet «n’a pas plus de fondement scientifique».