Troisième lien: les opposants au tunnel disent vouloir «redoubler d’efforts»

La nouvelle mouture du tunnel Québec-Lévis ne change rien aux objections de ses opposants, lesquels se disent plus mobilisés que jamais et convaincus qu’il entraînera un étalement urbain néfaste.

Les propos des ministres Guilbault et Bonnardel sur la nécessité de « rééquilibrer » l’aménagement du territoire entre les secteurs ouest et est de Lévis, et de « revitaliser » les villes de l’est ont semblé donner des munitions aux organismes engagés dans la lutte contre le mégaprojet, certains y voyant une reconnaissance que le troisième lien entraînera de l’étalement urbain.

« Grosso modo, le ministre Bonnardel a dit que c’était bien correct, l’étalement urbain, qu’il y en a eu à l’ouest et [qu’]il en faut maintenant à l’est », décode Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville. « Ce n’est pas de l’équilibre du tout, c’est du statu quo, c’est une catastrophe environnementale de prendre cette direction-là », réagit-il en entrevue avec Le Journal.

« On trouve ça désolant [...] ça vient nous motiver » lance-t-il, disant vouloir « redoubler d’efforts » dans la mobilisation anti-troisième lien.

Manifestation

À son avis, l’enlèvement des voies réservées en tout temps au transport en commun – au profit d’une gestion dynamique des voies – est un recul. Il déplore que le principe de la demande induite, qui veut que la congestion automobile revienne inexorablement après l’ajout de nouvelle capacité routière, continue d’être ignoré.

« Non seulement on demeure contre [le projet de troisième lien], mais on lance aussi une nouvelle manifestation le dimanche 5 juin prochain [...] , visiblement, la mobilisation commence à porter fruit », a de son côté laissé savoir la porte-parole d’Accès transports viables, Angèle Pineau-Lemieux. Le lieu du rassemblement organisé par la coalition « Non au troisième lien » n’a pas encore été dévoilé.

Une déclaration de François Bonnardel, selon laquelle la densification près des lignes de transport collectif structurant serait une « mode » dont le quartier DIX30 à Brossard serait un exemple, l’a fait bondir. « Je me demande sur quelle planète on vit », ironise-t-elle.

Préoccupations

Par ailleurs, la présentation effectuée par le gouvernement Legault n’a pas rassuré plusieurs conseils de quartier qui se montrent encore aussi inquiets des impacts, notamment sur la circulation de transit.

« C’est vraiment préoccupant et inquiétant de savoir qu’il va y avoir autant de voitures qui vont transiter par le quartier pour regagner le centre-ville », pointe Julie Tremblay-Potvin, vice-présidente du conseil de quartier de Lairet.

« Que ce soit un tunnel ou deux petits tunnels, pour nous, ce sont les mêmes impacts », ajoute Frédérique Lavoie, présidente du conseil de quartier de Saint-Roch.

Dans le Vieux-Limoilou, le président du conseil de quartier Raymond Poirier signale que le troisième lien ajoute à des inquiétudes déjà très profondes concernant la qualité de l’air. « On n’a toujours pas répondu aux inquiétudes et aux préoccupations qu’on avait émises », déplore-t-il.

D’autres réactions

« Les changements annoncés viennent atténuer des préoccupations entourant le projet, tout en conservant les gains anticipés pour améliorer la mobilité dans la grande région de Québec. »

– Steeve Lavoie, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec

« Nous saluons la décision du gouvernement de réduire les coûts de ce grand projet porteur pour Lévis [...] Nous espérons que les prochaines étapes s’enchaînent rapidement. »

– Marie-Josée Morency, vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce de Lévis.