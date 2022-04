Une nouvelle certification pour les produits québécois

Après la mise en place du Panier bleu, le gouvernement Legault continue de promouvoir l’achat québécois avec de nouvelles marques de certification Produits du Québec.

Trois catégories seront développées, soit Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec afin de permettre aux Québécois d’identifier plus facilement les produits d’ici.

«On va maintenant avoir des logos avec la fleur de lys facilement identifiables. Ça va permettre aux Québécois de trouver en un coup d’œil les produits locaux sur les tablettes et favoriser l’achat auprès de nos entreprises», a indiqué le premier ministre François Legault, qui en a fait l’annonce jeudi à Lac-Mégantic, en Estrie.

Un processus d’identification a ainsi été développé par l’organisme pour déterminer les produits qui auront le droit à cette certification.

Un produit du Québec est donc manufacturé et a au moins 85 % de ses coûts qui sont liés à l’achat d’intrants, à sa transformation ou son assemblage dans la province. Un produit fabriqué au Québec est manufacturé et a sa dernière transformation substantielle au Québec.

Un produit conçu au Québec a la main-d’œuvre affectée aux activités de conception localisée dans la province.

«L’achat québécois peut faire toute la différence pour nos commerçants. On doit donc être en mesure de reconnaître les produits locaux afin d’en prioriser l’achat. Quand on achète des produits d’ici, c’est tout le Québec qui y gagne», a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

Un appel a été lancé aux entreprises québécoises qui souhaitent faire apposer l’une de ces marques sur leurs produits, qui pourront être visibles d’ici l’automne prochain sur les biens.

Cette nouvelle certification ne s’appliquera toutefois pas aux boissons et aux produits alimentaires pour la consommation humaine, qui disposent déjà de leur logo Aliments du Québec et ses déclinaisons.

Une décision saluée dans le milieu de l’entreprise

Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a rapidement salué l’annonce de Québec, considérant cette certification comme une «vitrine».

«Les manufacturiers sont fiers de montrer ce qu'ils font ici et la certification Produits du Québec était attendue. Pour l'industrie manufacturière il s'agit d'une avancée notable pour favoriser l'achat de produits d'ici chez les consommateurs québécois qui sont de plus en plus nombreux à vouloir s'approvisionner en produits locaux», a affirmé par communiqué Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Même son de cloche du côté de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

«L'achat local a été un facteur de survie pour près d’une PME québécoise sur trois durant les moments les plus difficiles de la pandémie. L'annonce [de jeudi], conjuguée au dépôt du projet de loi 12, vient consolider l'action gouvernementale quant à son intention de mettre de l'avant les outils nécessaires pour encourager les produits de nos PME d'ici, tant dans leur conception ou leur fabrication que pour l'accès des PME aux marchés publics», a déclaré François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.