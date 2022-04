Université Laurentienne: une mise à l’abri des créanciers «choisie»

L’Université Laurentienne aurait «stratégiquement planifié» de se placer à l’abri de ses créanciers, un choix qui a mené au licenciement des membres du personnel et à la suppression de la plupart de ses programmes, selon le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario.

Le rapport préliminaire de la vérificatrice générale Bonnie Lysyk, publié mercredi, n’a pas épargné l’administration de l’université située à Sudbury, l’accusant notamment d’un manque de collaboration pour donner accès à ses documents.

«Nous croyons que la Laurentienne n’était pas tenue de se placer à l’abri de ses créanciers en vertu de la LACC. Elle a stratégiquement planifié et choisi de le faire devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 1er février 2021», est-il possible de lire dans le rapport préliminaire de neuf pages.

«Alors que la situation financière de la Laurentienne devenait de plus en plus catastrophique, l’université ne s’en est pas tenue aux précédents habituels du secteur parapublic en déployant des efforts exhaustifs et clairs pour demander une aide financière au Ministère», a poursuivi la vérificatrice générale.

Une demande de financement au ministère des Collèges et Universités n’a été présentée qu’en décembre 2020, «après quoi la demande était impérieuse et le délai d’intervention était court».

Selon le rapport, la mauvaise gestion financière de l’université était principalement due au «maintien de dépenses en immobilisations peu réfléchies». L’administration a ainsi décidé d’entreprendre des projets d’expansion sans tenir compte des risques et de leur viabilité.

Rappelons que l’Université Laurentienne s’était déclarée insolvable et placée à l’abri de ses créanciers en février 2021. Cette décision a alors mené au licenciement de 195 membres du personnel sans préavis et indemnité, ainsi qu’à la suppression de 36 % de ses programmes.

Le Comité permanent des comptes publics a demandé un audit au Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario en avril 2021, afin d’examiner les activités de l’université de 2010 à 2020.