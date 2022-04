26e Gala de la relève en communication: des stages bien mérités

La 26e édition du Gala de la relève en communication a eu lieu le 8 avril dernier, dans la nouvelle salle multifonctionnelle Base plein air Sainte-Foy, où s’étaient réunis les étudiants du baccalauréat en Communication publique de l’Université Laval.

Près d’une trentaine d’entre eux sont repartis avec des stages qu’ils réaliseront bientôt! De plus, la présence de professionnels issus du domaine des communications a donné l’occasion aux étudiants d’échanger sur leurs futurs métiers et d’en connaître d’avantage sur le milieu qu’ils ont choisi.

Cette soirée animée par l’humoriste Arnaud Soly s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Geneviève Richard, productrice et chef marketing à TVA Québec, qui a d’ailleurs obtenu son diplôme en Communication publique à l’Université Laval.

Le Gala de la relève en communication «reconnaît et met en lumière l’effort académique, l’implication et les réalisations pratiques des meilleurs étudiants et étudiantes du baccalauréat en Communication publique de l’Université Laval.

Par cet événement annuel et ces nombreux prix, le Gala vise également à créer des liens entre les étudiants et les professionnels du monde des communications et des médias au Québec».