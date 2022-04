Concours Mois du Salon de l’Auto: une heureuse gagnante

Mme Lyne Blais, l’heureuse gagnante du Concours Mois du Salon de l’Auto 2022 organisé par Le Journal, TVA et la Corporation Mobilis, a remporté le grand prix de 5000 $ offert par iA Services aux concessionnaires. C’est lors d’une remise officielle qui a eu lieu le jeudi 7 avril dernier chez Mazda Chatel, que Mme Blais a reçu ce chèque tant convoité. Félicitations à la gagnante!

Sur la photo : Nathalie Langevin, directrice générale et ventes TVA Québec, directrice générale des ventes Journal de Québec, Charles Drouin, directeur général du Salon International de l'auto de Québec et chef de la direction de la Corporation Mobilis, Louis Desmeules, président du Salon International de l'auto de Québec et de la Corporation Mobilis, la gagnante Lyne Blais, Jean-Maurice Blais, propriétaire de Mazda Chatel ainsi que Sébastien Alajarin, directeur région Est du Canada d'iA Services aux concessionnaires.