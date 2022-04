Peu importe le champ d’expertise ou la discipline, connaître ses classiques est primordial. Cela vaut pour la musique, les arts visuels, le cinéma, la littérature... Rien ne nous oblige à les aimer. Les goûts et les couleurs, vous savez... mais pour se faire une tête, il faut les connaître, minimalement.

En matière de vin, Bordeaux est un classique. À juste titre. Pourtant, nombre de mes amis – qui s’intéressent au vin depuis une bonne quinzaine d’années et qui sont par ailleurs curieux de nature – m’ont récemment avoué n’avoir jamais vraiment goûté de vins de cette région majeure du vignoble français. Étonnant, non ? Pas tant, quand on y regarde de plus près.

Les vins de Bordeaux ont la réputation d’être tanniques, puissants, parfois austères, souvent boisés, alors que la tendance des dernières décennies – chez les moins de 40 ans, du moins – est plutôt à la souplesse, à la légèreté, au fruit et aux vins de soif.

Cela dit, même si l’étoile des vins de Bordeaux brille moins qu’il y a 20 ans, leur qualité n’a connu aucun fléchissement. Au contraire, ils sont meilleurs que jamais, dans toutes les gammes de prix. La plupart sont aussi beaucoup moins boisés et plus accessibles en jeunesse qu’ils ne l’étaient jadis. Envie de les découvrir ou de les redécouvrir ? En voici cinq de profils différents et autant d’options pour accompagner l’agneau pascal. Santé !

Christian Moueix, Bordeaux 2018

★★★1⁄2 | $1⁄2

Une année marquée par des attaques de mildiou. Malgré cela, les Moueix ont produit un très bon bordeaux générique, s’appuyant sur une dominante de merlot (et 20 % cabernet franc). Souple, suave et bien fait ; les tanins, un peu plus granuleux que par le passé, accentuent la sapidité et la vitalité en bouche. Impeccable pour le prix.

France 13,5 % | Vin rouge | 17,40 $ | 2,4 g/L

Code SAQ : 13734337

Château Saint-Florin, Bordeaux 2018

★★★ | $1⁄2

Gros coup de cœur pour ce bordeaux somme toute modeste, mais vraiment délicieux. Un assemblage de merlot (80 %) et de cabernet sauvignon ; discret et joliment fruité au nez. Souple, mûr et cousu de tanins veloutés, qui caressent les papilles plutôt que de les assaillir. Une très belle bouteille pour les soirs de semaine.

France 13,5 % | Vin rouge | 16,40 $ | 2,4 g/L

Code SAQ : 13188938

Château Bujan, Côtes de Bourg 2019

★★★1⁄2 | $$

Bujan a toujours un profil aromatique bien distinctif, souvent marqué par les notes torréfiées du bois de chêne. En goûtant ce 2019 (superbe millésime !), on se dit toutefois qu’il a bien assez d’étoffe, de densité et de profondeur pour s’affiner en cave, le temps que les parfums boisés s’estompent. Beaucoup de corps, mais aucune dureté ni sécheresse, une chair fruitée mûre, pleine et rassasiante, et une longueur plus que respectable. À laisser dormir en cave jusqu’en 2025-2027 ; sinon, deux heures de carafe lui feront le plus grand bien.

France 13,5 % | Vin rouge | 22,45 $ | 2,2 g/L

Code SAQ : 862086

Château Ferrande, Graves 2018

★★★1⁄2 | $$1⁄2

Propriété du groupe Castel Frères dans les Graves, sur ce qu’il convient d’appeler la « rive gauche » de Bordeaux. Les sols de graviers de la région expliquent la forte proportion de cabernet sauvignon (49 %) dans l’assemblage. On s’étonne d’ailleurs de trouver dans ce 2018 une telle souplesse et une attaque où le fruit domine. Pas très long, mais frais, digeste et agréable à boire dès maintenant.

France 14 % | Vin rouge | 28,35 $ | 2,2 g/L

Code SAQ : 14147329

Le Haut-Médoc de Branaire-Ducru, Haut- Médoc 2016

★★★★ | $$$

Ancien banquier, Patrick Maroteaux a acquis cette belle propriété de Saint-Julien en 1988 et il s’est vite imposé comme un acteur majeur du vignoble médocain. Son fils François-Xavier a pris la relève il y a quelques années et maintient bien haut la qualité. Sans avoir la complexité du premier vin du domaine, ce haut-médoc reflète bien la nature du millésime 2016, avec ce que ça implique de droiture et de densité, mais aussi de fraîcheur. Une très belle bouteille pour s’initier aux vins du Médoc. À boire entre 2023 et 2026.

France 13 % | Vin rouge | 34,25 $ | 1,7 g/L

Code SAQ : 14711719

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

