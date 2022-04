Des photos de Mike Bossy très spéciales pour Martin St-Louis

Comme Mike Bossy, l’entraîneur Martin St-Louis est une figure marquante du hockey québécois et lavallois. Même s’il n’a pas eu trop la chance de voir à l’œuvre l’ancienne vedette des Islanders de New York, il a reconnu toute l’ampleur qu’il a eue sur son sport.

Le monde du hockey est plongé dans le deuil depuis l’annonce du décès de Bossy, vendredi matin, et le pilote du Canadien n’est pas demeuré silencieux devant ce départ survenu beaucoup trop tôt. En contemplant ses souvenirs à la maison, il risque fort bien d’éprouver des sentiments particuliers.

«C’est une journée triste pour le monde du hockey et la ville de Laval. J’ai grandi à Laval. Je suis né en 1975, mais j’ai quand même une idée du genre de joueur que Mike Bossy était. Il n’était pas seulement extraordinaire sur la glace, mais également à l’extérieur. Mike, c’est lui qui venait donner les trophées aux jeunes à la fin de la saison au banquet de Hockey Laval. J’ai des photos avec Mike quand j’étais très jeune. C’était très spécial», a-t-il mentionné à quelques heures du match des siens face aux Islanders, la seule équipe pour laquelle Bossy a évolué dans la Ligue nationale [LNH].

En plus, St-Louis a quelqu’un dans son entourage immédiat très bien placé pour lui faire part des grandes réalisations de Bossy. Ce dernier était une icône, et pas seulement dans la LNH. Chez les juniors, il a réalisé quatre saisons d’au moins 70 buts, incluant la deuxième au cours de laquelle il a marqué 84 fois.

«Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui ait vu plus de hockey en personne que mon père. Il allait voir Mike Bossy, il allait voir Mario Lemieux. Je suis certain que mon père, quand je vais lui parler cet après-midi, va me raconter des histoires sur lui quand il le voyait jouer avec le National de Laval», a prédit St-Louis.

Un incontournable du hockey

Au sein du groupe de joueurs du Canadien, le vétéran Brendan Gallagher s’est montré élogieux à l’égard de l’ex-numéro 22 des Islanders. Sa prestance et son «fair-play» dépassaient les limites de la surface de jeu.

«Mike Bossy est quelqu’un qui a fait tellement de choses pour le hockey et la communauté. Même après sa carrière. On pense à lui et à sa famille», a-t-il dit.

«C’est un joueur que j’ai souvent vu jouer à la télé quand j’étais enfant. Il s’agit d’un personnage important au Québec. C’est triste», a de son côté mentionné l’entraîneur des gardiens, Éric Raymond.

-Avec la collaboration de Jonathan Bernier, du «Journal de Montréal»