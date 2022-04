Deux matchs à la maison pour l’Océanic

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski dispute deux parties à domicile contre des équipes des Maritimes samedi face aux Wildcats de Moncton et dimanche contre les puissants Islanders de Charlottetown.

Ces rencontres, tout comme les six autres qui suivront d’ici le 1er mai, serviront à peaufiner la préparation de l’équipe en vue des séries éliminatoires. «On veut donner le temps à nos blessés de se remettre complètement. On veut permettre à tous les joueurs de voir de l’action. On utilise tout notre personnel et ce sera comme ça d’ici la fin de la saison. Lorsqu’on surtaxe des gars, le risque de blessure augmente et nous voulons éviter cela. Contre les Titan, Riley Kidney revenait aux deux présences alors que nous avons continué de jouer à quatre lignes», a mentionné l’entraîneur-chef, Serge Beausoleil, au lendemain d’un revers de 4-2 à Bathurst.

Cinq blessés

C’était congé d’entraînement vendredi dans le camp de l’Océanic, sauf pour les cinq joueurs blessés dont certains se rapprochent d’un retour au jeu. «On va en savoir plus demain (samedi). Ce serait surprenant pour cette fin de semaine, mais fort probable pour la semaine prochaine dans les Maritimes. Les blessés progressent bien. Ils ont trimé dur à l’entraînement. Certains en ont profité pour recharger leurs batteries. Quand on joueur revient après une longue absence, son énergie devient contagieuse», a expliqué Serge Beausoleil, qui souhaite revoir le Alex Drover du début de saison plutôt que celui qui connaissait des difficultés avant sa blessure.

«Charles Côté a passé cinq-six heures sur la glace avec Donald Dufresne (entraîneur adjoint responsable des défenseurs). Je pense qu’il a hâte de revenir au jeu», a blagué le pilote de l’Océanic.

Xavier Cormier et Zachary Lessard se rapprochent également d’un retour au jeu. Pour Julien Béland, on parle d’une absence en semaines. Sa saison régulière semble donc terminée, lui qui a été blessé le 10 avril à Shawinigan.

Des Wildcats coriaces

Serge Beausoleil ne prend pas son prochain adversaire à la légère, même si les Wildcats ont 12 points de moins que l’Océanic au classement. «C’est une équipe qui est à la même place que nous dans son cycle. C’est un club qui n’abandonne jamais et qui travaille avec acharnement. C’est une jeune équipe, comme la nôtre».

En bref

Les deux gardiens Gabriel Robert et Patrik Hamrla verront de l’action en fin de semaine. L’ordre demeurait à être établi vendredi midi. Les joueurs affiliés Cory MacGillivray et Alexandre Blais sont toujours avec l’équipe.