Dézonage agricole à Bécancour: un projet qui inquiète Équiterre

Le projet de dézonage agricole à Bécancour, dans le Centre-du-Québec, pour faire place à la production de batteries de camions légers inquiète l’organisme Équiterre, qui estime que le gouvernement devrait trouver de nouvelles stratégies pour protéger les terres agricoles.

Il est d’emblée étrange que la zone industrielle et portuaire de Bécancour inclue des terres agricoles. Or, c’est sur ces terres que certaines compagnies souhaitent s’installer afin de procéder à la production de batteries de camions légers de type Cadillac et Hummer.

«Le gouvernement doit être en mesure d’appuyer les efforts d’électrification sans amputer nos capacités de production agricole. Malheureusement, il semble que l’histoire se répète et qu’on trouve une nouvelle façon de justifier un projet de dézonage de terre agricole», a déclaré la directrice générale d’Équiterre, Colleen Thorpe.

L’organisme rappelle que malgré la présence de la Loi sur la protection du territoire agricole, la pression sur ces terres s’est grandement accrue, les zones agricoles étant de plus en plus convoitées. Les méthodes de calcul de la compensation devraient être mieux encadrées, selon Équiterre.

«Il faut avoir le courage et la rigueur de protéger ce qui doit l’être, de développer là où c’est approprié et d’envoyer le signal que les terres agricoles ont une valeur inestimable. Il faudra mieux densifier nos milieux de vie», a ainsi déclaré Carole-Anne Lapierre, analyste Agriculture et systèmes alimentaires chez Équiterre.