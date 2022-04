Le CF Montréal sera enfin au Stade Saputo

Il y a exactement un mois que le CF Montréal n’a pas joué à la maison, et c’est avec un premier match au Stade Saputo cette saison que l’équipe marque son retour devant ses partisans.

Ce sont les Whitecaps de Vancouver qui seront les visiteurs, et ces derniers passent un mauvais quart d’heure depuis le début de la campagne.

Pendant que les Montréalais viseront une troisième victoire d’affilée et un quatrième match de suite sans défaite, les Vancouvérois tenteront juste de prendre leur envol.

L’équipe de la côte Ouest affiche un piètre dossier d’une victoire, quatre revers et un verdict nul, et a été battue à trois reprises en autant de sorties sur les pelouses ennemies.

Wilfried Nancy y est allé d’une formule un peu convenue quand il a été question du mauvais début de saison des visiteurs.

« On ne regarde pas le classement, chaque match a son histoire », a abord souligné l’entraîneur-chef du CF Montréal.

« Les Whitecaps ont une façon de défendre particulière. Ils peuvent être bas, mais aussi être très agressifs avec les joueurs extérieurs », a-t-il ajouté.

Éviter les surnombres

Nancy croit aussi que sa formation devra être prudente pour ne pas se faire surprendre par des surnombres.

« On sait que de la façon dont on joue, les équipes vont essayer de mettre des ballons dans le dos de la défense. »

« Je demande aux défenseurs de jouer quand c’est le moment et je leur demande aussi de défendre 40 mètres derrière leur but. C’est un gros challenge pour eux, mais ils essaient de bien le faire. »

Les joueurs sont excités à l’idée de retrouver le Stade Saputo après quelques rencontres au Stade olympique pour amorcer la saison.

« C’est un match qu’on attend depuis un mois et demi, la date était encerclée dans le calendrier », a souligné Alistair Johnston.

« On a eu la chance de s’entraîner au stade jeudi pour la première fois, le gazon était beau et on a vu l’attitude de tout le monde changer instantanément », a poursuivi le défenseur.

Si l’équipe veut faire belle figure pour sa rentrée au Stade Saputo, Nancy ne veut pas imposer un stress additionnel à ses hommes.

« C’est normal de penser qu’une équipe veut gagner tous ses matchs à la maison, mais on amasse des points sur la route alors je ne veux pas mettre plus de pression sur les joueurs. »

« Ce n’est pas une situation de victoire à tout prix, c’est simplement un match que nous devons gagner. »

Motivation nationale

Le fait que ce premier duel à domicile soit face aux Whitecaps donne un élan de plus au club. Johnston a d’ailleurs de la famille à Vancouver, alors que ses parents sont à Toronto.

Il comprend donc très bien toute l’importance de ces rencontres nationales.

« Pour nous, Vancouver et Toronto génèrent des motions différentes. Il n’y a que trois équipes canadiennes [dans la MLS], alors ces rencontres sont un peu plus importantes. »

Sans Piette et Choinière

D’autre part, il faudra encore attendre pour assister à un retour de Samuel Piette et de Mathieu Choinière.

Le premier s’est blessé à un pied lors d’un match du Canada contre le Honduras. Le second est aussi blessé à un pied.

« Ils ne sont pas disponibles, a confirmé Nancy. Ils reviennent bien et ça fait du bien de les voir. Quand on a une blessure qui n’est pas claire, ils avancent de quelques pas et reculent de quelques pas. »

« Ça va prendre plusieurs jours, je ne veux pas parler en semaines. Il y a encore du travail à faire », a dit l’entraîneur-chef du onze montréalais.

L’adversaire en 5 points

Attaque en panne

Il ne faut pas regarder bien loin pour comprendre les problèmes des Whitecaps de Vancouver en ce début de saison. L’offensive est absente avec seulement cinq buts en six rencontres, même si l’équipe n’a été blanchie que deux fois.

Peu de tirs

Même si les Whitecaps ont tiré 70 fois vers le gardien adverse, seulement 15 ballons ont été cadrés, soit le plus petit total de la MLS. Pas surprenant qu’ils se situent au dernier rang pour la précision des tirs avec seulement 21,4 %.

Place à Hasal

Avec le départ de Maxime Crépeau pour le Los Angeles FC, c’est au jeune Thomas Hasal que les « Caps » ont confié le filet. Ce n’est pas un début de campagne évident pour lui avec une moyenne de deux buts accordés par match.

Pas de boss

Les Whitecaps semblent être en manque cruel d’un boss dans la surface adverse. L’équipe n’a marqué que cinq buts, tous réussis par des joueurs différents. Et sur ces cinq filets, il n’y a eu que deux passes décisives. C’est donc dire que le jeu collectif souffre.

Fins difficiles

Les fins de demie sont difficiles pour Vancouver, qui a cédé trois fois dans les 15 dernières minutes de la première et de la deuxième demie. Ce sont donc six buts sur les 12 accordés depuis le début de la saison.