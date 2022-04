Harry et Meghan sont arrivés aux Pays-Bas pour les Invictus Games

Le prince britannique Harry et sa femme Meghan sont apparus à La Haye vendredi, à la veille de l'ouverture des Invictus Games, jeux créés pour les soldats blessés dont la cinquième édition se déroule aux Pays-Bas.

• À lire aussi: Prince Harry et Meghan rendent visite à la reine après plusieurs mois d’absence

• À lire aussi: Grand retour d’Elizabeth II en public pour une cérémonie d’hommage au prince Philip

Le prince Harry avait le mois dernier été accusé par les tabloïds britanniques d'avoir « snobé la reine » en décidant de ne pas se rendre au Royaume-Uni pour assister à une cérémonie religieuse en mémoire de son grand-père le prince Philip, époux d'Elizabeth II décédé il y a un an.

Créés par Harry, qui a servi dans l'armée britannique en Afghanistan, les Invictus Games sont un événement sportif international pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés.

Plus de 500 participants venant de 20 nations participent à l'événement, qui a été reporté deux fois en raison de la pandémie de Covid-19, et qui se clôture le 22 avril.

AFP

Peu avant l'arrivée du prince, l'équipe ukrainienne a fait son entrée sous les applaudissements.

Dix-neuf personnes représenteront l'Ukraine, envahie par la Russie depuis le 24 février, mais l'équipe a déploré l'absence d'une participante, selon ses membres emprisonnée à Marioupol.

Yuliia Paievska, surnommée Taira, une paramédicale ukrainienne, « est en danger de mort », a assuré une porte-parole des Ukrainiens à l'AFP.

« Elle est la seule femme de l'équipe et devait concourir en tir à l'arc et en natation », a indiqué l'équipe dans un communiqué.

AFP

Visite à la reine

Harry et Meghan assistaient dans la soirée de vendredi à une réception organisée par la ville de La Haye, où se déroulent les jeux, ainsi que par le ministère néerlandais de la Défense.

Samedi, ils assisteront à la cérémonie d'ouverture où ils doivent prononcer un discours.

Le couple a par ailleurs jeudi rendu visite à la grand-mère du prince, la reine Elizabeth, qui doit fêter ses 96 ans dans quelques jours.

Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, n'étaient plus venus ensemble au Royaume-Uni depuis leur décision de se mettre en retrait de la famille royale il y a deux ans et demi.

Meghan sera présente aux Invictus Games durant les premiers jours de l'événement, selon une porte-parole du couple.

AFP

Les Invictus Games, organisés pour la première fois en septembre 2014 à Londres, sont un thème récurrent dans la relation entre Harry et Meghan.

C'est lors de l'édition 2017 à Toronto que le prince a fait sa première apparition avec l'ancienne actrice américaine. L'année suivante, ils étaient présents à Sydney, quelques jours après l'annonce de sa grossesse.

La mise en retrait de la famille royale du couple a mécaniquement privé le couple de la protection policière qui leur était jusque-là accordée au Royaume-Uni, aux frais du contribuable.

Harry a proposé de prendre en charge les frais et conteste à présent devant la justice le refus qui lui a été opposé par le ministère de l'Intérieur.