« Je t’aime Mike » - Bryan Trottier

Mike Bossy a joué 752 matchs dans la LNH. Il a porté les couleurs des Islanders de New York pour dix saisons. Bryan Trottier était son complice, son ami et son coéquipier du premier au dernier jour de sa carrière de joueur.

• À lire aussi: Mike Bossy: l'homme qui dégainait plus vite que son ombre s'éteint à 65 ans

• À lire aussi: Les hommages pleuvent pour Mike Bossy

• À lire aussi: 6 moments marquants de la carrière de Mike Bossy

« Je t’aime Mike », Trottier a lancé cette phrase remplie d’émotions en guise d’hommage au numéro 22.

C’est le dernier mot qu’il désirait lui envoyer.

Une semaine avant le départ de Bossy après une lutte contre le cancer du poumon, Trottier a rendu visite à son ancien ailier droit à son domicile de Rosemère. Il est parti de Pittsburgh où il réside aujourd’hui pour passer deux jours au Québec, le temps de lui dire un dernier au revoir.

« Mon cœur est avec sa famille, a dit Trottier en entrevue téléphonique au Journal vendredi matin. C’est une journée triste pour moi, mais je pense encore plus à sa femme, ses filles et ses deux petites-filles. J’ai le cœur gros. Mike était un homme formidable pour plusieurs raisons. Un homme de famille. Nous perdons un grand homme. »

« Mike était un mari dévoué et un père dévoué. Il aimait sa belle Lucie. L’amour restait au centre de sa vie. »

Le plus grand

Bossy et Trottier étaient deux acteurs clés des quatre conquêtes de la Coupe Stanley des Islanders (1980, 1981, 1982 et 1983).

À Long Island, Bossy a connu neuf saisons d’affilée de 50 buts ou plus. Ses neuf saisons de 50 buts sont un record de la LNH qu’il partage avec Wayne Gretzky, tout comme ses cinq saisons de 60 buts, un autre record qu’il détient avec le 99.

AFP

Mais quand Trottier pense à son coéquipier, c’est une autre chose que les chiffres fabuleux qui lui vient en tête.

« La première chose à laquelle je pense, c’est le rire de Mike, a-t-il répliqué. J’aimais tellement l’entendre rire. J’ai eu plus de plaisir avec Mike que n’importe qui dans la vie. »

« J’avais une complicité unique avec Mike sur la patinoire, mais aussi à l’extérieur de la glace. Il y avait un lien vraiment magique entre nous. »

Trottier, un autre membre du Temple de la renommée, a obtenu six saisons de 100 points ou plus, dont cinq d’affilée, aux côtés de Bossy avec les Islanders.

L’homme originaire de la Saskatchewan est catégorique sur un point.

« Il n’y a pas un meilleur marqueur dans l’histoire du hockey que Mike. Il était le meilleur de la LNH et dans le monde. J’ai vu plusieurs joueurs avant, pendant et après l’époque de Bossy. Pour moi, il n’y a pas un marqueur plus naturel que lui. Mario se rapproche probablement, mais il n’y a personne d’autre. »

« Sans ses maux de dos, Mike aurait atteint un nombre de buts impossible à égaler. Je ne veux pas manquer de respect aux autres grands buteurs de la LNH, mais pour moi, il était le meilleur. Et il restera le meilleur. »