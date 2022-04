Jouer avec le feu: pour tout apprendre sur le BBQ et le fumoir

Un nouveau livre de techniques et de recettes pour maîtriser le BBQ et le fumoir arrive en librairie, juste à temps pour la belle saison. Jouer avec le feu de Philippe Lapointe répond aux questions des débutants et des plus aguerris.

Jouer avec le feu Recettes et techniques pour maîtriser le BBQ et le fumoir, Philippe Lapointe, Les Éditions du Journal

Du choix des équipements aux principes de sécurité et techniques de cuisson, en passant par les essentiels du garde-manger et la description des grands styles de BBQ américains, la science de la cuisson sur le gril est abordée en détail dans Jouer avec le feu, publié aux Éditions du Journal.

C’est en voyant toujours les mêmes questions revenir sur la page Facebook dont il est l’auteur, Vilain Lapin BBQ, que Philippe Lapointe, camionneur de profession et foodie de cœur, a entrepris la rédaction de ce livre.

« Depuis quelques années, les gens veulent aller plus loin que la cuisson au propane, alors ils s’intéressent au charbon et au fumoir. C’est important de comprendre les principes de cuisson et le fonctionnement de son BBQ pour arriver à de bons résultats. J’ai constaté qu’il y avait un manque de littérature en français à ce sujet. C’est ce que mon livre vient combler », dit Philippe Lapointe.

Parmi les nombreuses recettes, on découvre plusieurs sauces BBQ, mélanges d’épices à frotter, des plats végétariens, des recettes de poissons, fruits de mer et viandes diverses. Selon la technique de cuisson qu’on adopte, nous apprend Philippe Lapointe, il est possible de cuisiner du chili, de la moussaka et même du gigot d’agneau sur le BBQ !

« On peut tout faire ! Et chacun peut créer son propre style. J’ai envie de dire aux gens, “prenez mes recettes et modifiez-les à votre goût”. La curiosité culinaire, c’est tellement une belle aventure ! », dit Philippe Lapointe.

Accessible à tous

Philippe Lapointe

Déjà présente depuis quelques années, la curiosité de la population pour le BBQ et le fumoir n’a fait que s’amplifier depuis deux ans, selon Philippe Lapointe. « Il y a beaucoup plus d’information qui circule qu’il y a cinq ou six ans, et quand on s’investit, on découvre de nouvelles techniques, de nouvelles saveurs, c’est une passion qui se nourrit d’elle-même! Je vois constamment de nouvelles personnes s’y intéresser et vouloir s’équiper. Il y a une effervescence qui ne faiblit pas ! »

La cuisson au BBQ est accessible à tous, pense Philippe Lapointe. « L’important c’est de s’équiper selon ses besoins et son style de vie. Moi, je trouve ça très zen de rester assis à côté de mon feu pendant 10 heures en rajoutant des bûches, mais quelqu’un d’autre pourrait préférer un BBQ aux granules qui va contrôler lui-même sa température. Aujourd’hui, ce n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour avoir un équipement de qualité, puisque les fabricants ont élargi leurs gammes. C’est même possible d’acheter local auprès de manufacturiers de BBQ québécois ! »

LE BBQ, MEILLEUR POUR LA SANTÉ QU’ON POURRAIT LE CROIRE

Philippe Lapointe, détenteur d’une formation à l’École hôtelière de Laval et d’un diplôme en nutrition de l’Université de Stanford, a voulu trouver une façon de joindre BBQ et alimentation saine, un thème qu’il aborde dans Jouer avec le feu.

Cuisiner sur le BBQ et respecter un régime est possible, démontre Philippe Lapointe. « C’est certain qu’à la base, le choix des aliments est primordial et qu’il faut miser sur la variété pour respecter les principes d’une alimentation saine. Dans mon livre, j’ai aussi pensé à ceux qui ont des restrictions alimentaires et je donne des trucs pour retrouver les saveurs classiques du BBQ malgré l’exclusion de certains ingrédients, comme le sel ou le sucre, par exemple. »

Si les principes de base sont respectés, la cuisson au BBQ ou au fumoir ne comporte pas de risque, croit Philippe Lapointe. « Le BBQ peut être nocif pour la santé quand il est mal fait, mais les pratiques ont changé. Les briquettes sont de meilleure qualité et on n’allume plus le feu avec de l’essence ! Aujourd’hui, les méthodes sont plus adaptées. Puisqu’on n’ajoute pas de corps gras, c’est également un mode de cuisson qui peut être plus sain », dit-il.

Bavette marinée sur salade

Photo courtoisie, Patrick Lavoie

Portions : 2 | Temps de Préparation : 24 h | Temps de cuisson : 15 min | Température interne : 130-155 °F

INGRÉDIENTS

2 bavettes de bœuf

Pour la marinade :

1/2 tasse d’huile végétale

1/3 tasse de sauce soya

1/4 tasse de vinaigre de cidre

1 c. à soupe de jus de citron

2 gousses d’ail émincées

1/3 tasse de miel

1 1/2 c. à thé de sauce Worcestershire

1 c. à thé de poivre noir moulu

1 c. à soupe de thym frais

Pour la salade :

1 laitue romaine entière

1/4 tasse de vinaigrette césar ou ranch du commerce

2 c. à soupe de grains de grenade

PRÉPARATION

Dans un contenant hermétique, mélanger tous les ingrédients de la marinade et y déposer les bavettes de bœuf. Laisser mariner au frigo pendant 24 heures. Préchauffer le BBQ en cuisson directe à température élevée à 500 °F. Bien égoutter les bavettes de la marinade et les mettre sur le BBQ en cuisson directe de 7 à 8 minutes de chaque côté ou jusqu’à l’obtention d’une température interne de 130 °F à 155 °F selon la cuisson désirée. Laisser reposer pendant 10 minutes avant de servir. Couper la romaine en deux sur la longueur et la mettre sur le BBQ pendant 5 minutes en cuisson directe sans la retourner. Mettre la demi-romaine dans une assiette et verser la vinaigrette dessus, garnir avec les grains de grenade. Couper les bavettes en tranches et les déposer sur la salade pour la présentation.

Épaule d’agneau effilochée

Photo courtoisie, Patrick Lavoie

Portions : 8 | Temps de Préparation : 15 min | Temps de cuisson : 6 h | Température interne : 204 °F

INGRÉDIENTS

Une épaule d’agneau désossée (environ 1 kg)

1 c. à thé de sel

1 c. à thé de coriandre moulue

1 c. à thé de cannelle

1/2 c. à thé de cumin

1/2 c. à thé de muscade

1/2 c. à thé de poivre

2 c. à soupe d’huile végétale

PRÉPARATION

Préchauffer le BBQ en cuisson indirecte à température moyenne-basse à 225 °F, et ajouter une essence de bois. Dans un petit bol, mélanger les épices ensemble et réserver. Enduire l’épaule d’agneau d’huile végétale et saupoudrer le mélange d’épices sur toutes les surfaces. Mettre sur le BBQ en cuisson indirecte jusqu’à l’obtention d’une température interne de 204 °F. Retirer du BBQ, mettre sur une plaque et laisser reposer l’épaule d’agneau pendant 10 minutes. À l’aide de fourchettes ou de vos mains, effilocher l’épaule de façon à défaire les fibres de la viande.

Saumon fumé à froid mojito

Photo courtoisie, Patrick Lavoie

Portions : 12 | Temps de Préparation : 72 h + 15 min | Temps de fumage à froid : 6 -10 h | Température interne : 165 °F

INGRÉDIENTS

1 filet de saumon entier

2 tasses de sel kasher

2 tasses de cassonade

2 c. à soupe de rhum

2 limes, zeste et jus

1 bouquet de menthe hachée grossièrement

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger le sel kasher et la cassonade. Mettre la moitié du mélange au fond d’un grand plat de type Pyrex. Déposer le filet de saumon sur le mélange, verser le rhum et le jus des limes, ajouter le zeste des limes et la menthe. Recouvrir le filet de saumon avec le reste du mélange de sel et de cassonade et couvrir avec une pellicule plastique. Ajouter un poids sur le filet de saumon recouvert de pellicule plastique (par exemple, un autre plat additionné d’un carton de lait ou une bouteille de liquide). Laisser reposer au frigo 24 heures. Pour les filets moins gros, réduire les quantités de moitié pour tous les ingrédients. Retirer le saumon du mélange de sel et le rincer sous l’eau froide du robinet de 5 à 10 minutes pour enlever le sel et la cassonade en surface. Éponger à l’aide d’un papier absorbant et laisser reposer au frigo à l’air libre pendant 24 heures. Ceci aidera la fumée à mieux adhérer à la surface du saumon. Préparer le BBQ pour une fumaison à froid avec un labyrinthe à fumée. Y déposer le filet de saumon de 6 à 10 heures, selon le goût de fumée recherché. Remettre le saumon au frigo durant 24 heures à l’air libre avant de le couper en fines tranches, en angle de 45 degrés.

▸ Il n’y a pas plus simple que de faire soi-même son saumon fumé et d’y ajouter les aromates de notre choix. Que ce soit nature, à la betterave, au sirop d’érable ou, comme c’est le cas ici, dans le style d’un drink mojito, les possibilités sont infinies. Le mélange de base reste le même, avec 50 % de sel kasher et 50 % de cassonade. Le reste des aromates est à votre discrétion. Attention de ne pas mettre de sel de table, puisque son grain plus fin n’est pas adapté pour ce type de recette et donnera un mauvais résultat.

Longe de porc farcie aux abricots

Photo courtoisie, Patrick Lavoie

Portions : 6 | Temps de Préparation : 30 min | Temps de cuisson : 2 h 30 | Température interne : 145 °F

INGRÉDIENTS

1 orange

1 tasse d’abricots séchés

1,5 kg (3,3 lb) de longe de porc

1/2 tasse d’épices à frotter « C’est cochon » pour le porc (section Mélanges d’épices)

2 c. à soupe d’huile végétale

PRÉPARATION

Préchauffer le BBQ en cuisson indirecte à feu moyen à 275 °F et y ajouter une essence de bois. Dans un robot culinaire, mettre le zeste de l’orange, les suprêmes d’orange et les abricots. Réduire en purée et réserver. Avec un couteau de chef, inciser la longe sur toute sa longueur de façon à ce qu’elle se déroule en laissant approximativement 1 pouce de chair en épaisseur. Saupoudrer un peu du mélange d’épices à frotter à l’intérieur et ajouter le mélange d’abricots en une couche uniforme sur la surface intérieure de la longe. Refermer la longe en l’enroulant sur elle-même. Sur le dessus, inciser le gras en quadrillé et la ficeler avec de la corde de boucher. Couvrir toutes les surfaces avec le mélange d’épices à frotter et mettre sur le BBQ en cuisson indirecte jusqu’à l’obtention d’une température interne de 145 °F, soit environ 2 heures 30.

Salade panzanella grillée et burrata

Photo courtoisie, Patrick Lavoie

Portions : 4 | Temps de Préparation : 20 min | Temps de cuisson : 15 min | Température interne : –

INGRÉDIENTS

500 g de tomates cerises

1/2 oignon rouge

1 poivron jaune ou orange

1 concombre

1/3 tasse de basilic frais

2 c. à soupe de câpres

1 miche de pain

3 gousses d’ail

1/2 tasse d’huile d’olive

1/4 tasse de vinaigre de cidre

1 c. à thé de moutarde de Dijon

1 c. à soupe de sucre

1 c. à soupe de jus de citron

1 c. à thé de sel

1 burrata entière de 250 g

