Devant le succès époustouflant de l’an passé, la Fondation Élan (en soutien aux usagers de l’IRDPQ) récidive en présentant pour une deuxième fois la fête des Mers, une délicieuse proposition de festin marin juste à temps pour la fête des Mères. Chaque Festin marin comprend quatre homards de formats très généreux, cuits à l’eau de mer dès leur sortie, une bisque de crustacés à l’huile de truffe noire, un tartare de saumon à l’asiatique, des rillettes de crevettes à l’aneth, une sélection de vin blanc et des bières de microbrasserie. Aussi, d’autres succulentes recettes du restaurant Le Quarante 7, telles un plat de linguines aux fruits de mer et, en finale, pour prolonger et bonifier le tout, un décadent dessert couronné d’un chèque cadeau de 40 $ du Quarante 7. Les Festins marins seront disponibles pour la cueillette au quai du restaurant Le Quarante 7, le samedi 7 mai, en avant-midi. Les quantités sont limitées.

► Commandez en ligne sur le site de la Fondation : fondationelan.com.

Aide appréciée

Le Camp Kéno, organisme à but non lucratif qui croit au potentiel de la jeunesse depuis plus de 55 ans et qui est reconnu comme chef de file des programmes contribuant au développement et au leadership des jeunes de 4 à 21 ans, a reçu, le 24 mars dernier, une aide financière de 25 000 $ du Club Lions Sillery Ste-Foy Québec. Sur la photo de gauche à droite : Patrice Biron, président du Club Lions ; Alexandre Meca et François Poulin, membres Lions ; Réjean Roy, directeur général du Camp Kéno ; Danielle Gauthier, du Camp Kéno et les Lions Alexandre Lambert et Alexandre Grenier.

En souvenir

Le 15 avril 2019, vers 16 h 50 (heure de Paris), un violent incendie éclate dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, joyau de l’art gothique et emblème de la capitale française. Quatre cents pompiers luttent pour tenter de circonscrire au plus vite le feu. Vers 17 h 50, la flèche de la cathédrale, l’un des symboles de Paris avec ses 93 mètres de hauteur, s’effondre.

Anniversaires

Denis Shapovalov (photo), joueur de tennis canadien de parents d’origine russe, 23 ans... Emma Watson actrice britannique (Harry Potter), 32 ans... Noémie Yelle, comédienne québécoise, 39 ans... Hélène

Bourgeois-Leclerc, comédienne et actrice québécoise, 48 ans... Samantha Fox, chanteuse britannique, 56 ans... Pierre Aubry, avec les Nordiques de 1980 à 1984, 62 ans... Francis Reddy, comédien et animateur, 63 ans... Kevin Lowe, vice-président du groupe Oilers Entertainment (LNH), 63 ans... Danielle Jeffrey, membre de L’Ordre de Bonhomme, 70 ans... Josiane Balasko, actrice, réalisatrice, scénariste, romancière française, 72 ans... Claudia Cardinale, actrice italienne, 84 ans.

Disparus

Le 15 avril 2020 : Lee Konitz (photo), 92 ans, saxophoniste et figure emblématique du cool jazz... 2020 : Brian Dennehy, 81 ans, acteur américain (le shérif harcelant Sylvester Stallone dans « Rambo ») ... 2019 : Owen Garriott, 88 ans, astronaute américain (Skylab 3 et Columbia (STS-9) ... 2018 : R. Lee Ermey, 74 ans, acteur américain surtout connu pour son interprétation brutale du Sgt. Hartman dans Full Metal Jacket.... 2017 : Allan Holdsworth, 70 ans, musicien britannique... 2015 : Jonathan Crombie, 48 ans, acteur canadien (Anne, la maison aux pignons verts)... 2013 : Richard LeParmentier, 66 ans, acteur américano-britannique... 2012 : Murray Rose, 73 ans, nageur australien... 2011 : Vincenzo La Scola, 53 ans, ténor italien... 2008 : Robert Fortin, 52 ans, poète et directeur de collection aux Éditions de l’Hexagone... 1992 : Roméo Pérusse, 65 ans, comédien et fantaisiste né à Trois-Rivières... 1990 : Greta Garbo, 84 ans, célèbre actrice d’origine suédoise... 1980 : Jean-Paul Sartre, 75 ans, écrivain et philosophe.