Le Drakkar l’échappe en tirs de barrage

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a échappé un précieux point au classement, vendredi soir, quand il s’est incliné 4-3, en tirs de barrage, devant les Huskies de Rouyn-Noranda.

Les membres de l’équipage ont raté une occasion en or de se faufiler au 15e rang du classement général après avoir pris une avance de 3-0 dans ce match disputé au centre Henry-Leonard.

Même s’ils ont été dominés 12-7 dans la colonne des tirs au but en première période, les locaux ont été les plus opportunistes en se forgeant une avance de 2-0 grâce aux 22e et 23e buts de la saison de Xavier Fortin.

Les vikings du navire ont amorcé le deuxième tiers en force quand la recrue Maël Lavigne a triplé l’avance des siens à la 7e minute de la période médiane. Ce filet a d’ailleurs chassé du match le gardien partant des Huskies Jasmin Simon.

Inspirés par l’entrée en scène de leur cerbère numéro un, Samuel Richard, les visiteurs bien réagi et ont marqué un but très important, celui de Samuel Johnson, alors qu’il ne restait que 24 secondes à jouer à la deuxième.

Les Huskies ont ensuite profité de l’indiscipline des Nord-Côtiers pour réduire l’écart à un filet, quand Mathis Perron (sur un appel controversé) a profité d’un jeu de puissance pour porter la marque à 3-2.

Secoués par ces deux buts rapides de l’ennemi, les hommes de Jean-François Grégoire ont joué beaucoup plus nerveusement et un vilain revirement en zone défensive a permis aux patineurs de l’Abitibi de relancer le débat (grâce à Daniil Bourash) à trois partout.

Aucune équipe n’est parvenue à se démarquer en temps supplémentaire. La fusillade a été nécessaire et Samuel Johnson a inscrit le but décisif pendant que le gardien Samuel Richard stoppait les trois attaquants du Drakkar.

En bref

À la suite de ce résultat, les deux formations totalisent 53 points au classement général, mais les Huskies reprennent le 15e rang, car ils ont disputé une rencontre de moins... Après avoir bousillé cette belle avance lors de ce match numéro un du programme double, le Drakkar aura l’occasion de se reprendre, samedi après-midi, à l’occasion de l’affrontement numéro 2 de cette courte série.