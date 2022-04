Legault : le confort et la différence

Ceux qui, sur les réseaux sociaux, s’appli-quent à démolir la réputation du premier ministre Legault, allant parfois jusqu’à qualifier sa gouvernance de « dictatoriale », en ont pris pour leur rhume lundi soir dernier.

La victoire de la CAQ à l’élection partielle en dit long sur le sentiment réel des électeurs québécois après deux ans d’une pandémie que le gouvernement a su gérer dans un contexte dramatique, voire tragique, celui de la catastrophe dans les CHSLD.

À quelques mois des élections législatives, les Québécois savent qu’aucun des chefs actuels des partis politiques ne possède la capacité nécessaire pour diriger un Québec turbulent, certes, mais plus complexe qu’il ne l’annonce.

La population n’est pas dupe. L’époque est traumatisante. Personne n’échappe aux secousses telluriques qui frappent la planète entière et qui révèlent la fragilité du système démocratique occidental.

Extrémisme

La tentation de l’extrémisme politique se concrétise. Nos choix électoraux sont maintenant multiples. Finie, peut-être à jamais, l’alternance du pouvoir entre deux partis principaux, la CAQ et le PLQ.

En d’autres termes, au Québec, le PLQ n’a plus d’avenir puisqu’il ne réussit qu’à rejoindre une infime partie des francophones. Car les libéraux québécois nationalistes ont trouvé refuge à la CAQ. De même que de très nombreux péquistes qui, comme François Legault, se sont inclinés devant le NON des deux référendums.

La CAQ gouverne donc au centre, et laisse le PQ douloureusement exsangue. Québec solidaire, qui est divisé idéologiquement, fait du surplace. Quant au Parti conservateur d’Éric Duhaime, l’élection de l’automne confirmera si cette droite exaltée, pour ne pas dire extrémiste, a quelque avenir hors d’une poignée de comtés atypiques.

Malgré son taux très élevé d’irritabilité et ses coups de gueule récents, François Legault semble réconforter les citoyens. Mais cela ne signifie pas automatiquement que les critiques formulées à son endroit ne sont pas justifiées.

Ce n’est pas un mince exploit que d’avoir pu gouverner dans la tourmente. Une majorité de Québécois croit qu’aucun autre chef politique n’aurait fait mieux que lui. Au contraire.

Tension

François Legault réunit en sa personne des qualités qui irritent ses adversaires, mais rassurent un très grand nombre de francophones. Il maintient une tension historique face à la gouvernance libérale centralisée d’Ottawa. Legault a peu d’atomes crochus avec Trudeau et son multiculturalisme à gogo.

François Legault gouverne un Québec différent avec les contraintes que lui imposent les Québécois, à savoir ce « p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non ». Il est aussi inquiet que ses compatriotes. Il rue dans les brancards en prenant le minimum de risque, comme eux. Il est fier, d’une fierté adaptée aux réalités actuelles,

comme le souhaite un bon nombre de Québécois.

Nous sommes loin des engouements et des modes du moment, loin des rêves les plus fous d’une éventuelle révolution à inventer et loin des images d’Épinal d’une société où prévaudraient l’empathie, la naïveté et la simplicité et où n’existeraient que des bons et des victimes.

Le Québec aspire à plus de confort et au respect de sa différence. Les extrêmes ne semblent pas attirer sa population, malgré les apparences.