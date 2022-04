Les Blue Jays séparent leur série avec les Yankees

Les Blue Jays de Toronto avaient l’occasion de gagner leur série de quatre matchs contre les Yankees, jeudi au Yankee Stadium, mais la formation new-yorkaise l’a plutôt nivelé en l’emportant 3 à 0.

Les hommes de Charlie Montoyo ont ainsi été blanchis lors de leurs deux défaites contre les Bombardiers du Bronx, qui avaient enlevé les honneurs du deuxième duel 4 à 0.

Dans le match du jour, les Blue Jays ont été très tranquille offensivement, eux qui n’ont réussi que cinq coups sûrs. Le lanceur partant des favoris de la foule, Luis Severino (1-0), s’est mérité la victoire en les tenant au silence. L’artilleur a accordé deux petits coups sûrs et autant de buts sur balles en cinq manches de travail, en plus de passer six Jays dans la mitaine.

Les visiteurs se sont tout de même offert une occasion de soutirer la victoire aux Yankees en neuvième manche. Ils ont profité d’une rare mauvaise sortie d’Aroldis Chapman, spécialiste des sauvetages, pour lui soutirer trois buts sur balles et remplir les coussins. Michael King est toutefois venu en relève à son coéquipier et a passé George Springer dans la mitaine avant de forcer Bo Bichette à se compromettre dans un double-jeu.

Les Yankees n’ont pas été beaucoup plus dangereux à la plaque, mais Jose Trevino a fait mal à la seule formation canadienne du baseball majeur, frappant deux simples d’un point, respectivement en troisième et cinquième manche. Giancarlo Stanton a produit l’autre point.

La défaite est d’ailleurs allée au dossier de Kevin Gausman (0-1), qui a passé cinq manches et deux tiers sur la butte. Il a permis six des huit coups sûrs adverses, mais il a aussi fait mordre la poussière à neuf rivaux.

Les Blue Jays reviendront maintenant au nord de la frontière canado-américaine pour amorcer une série de trois matchs contre les Athletics d’Oakland.