Orchestre symphonique de Québec: la reine du groove, complice de l’Orchestre

Avec 12 Félix, 6 albums et plus de 20 ans de carrière, Ariane Moffatt s’élève au temple des grands auteurs-compositeurs-interprètes du Québec. Elle a su tailler sa place dans le paysage culturel par un style unique et affirme pavant la voie a toute une génération de créateurs. Elle nous offre un moment de pur délice dans l’univers de son vaste répertoire, en plus de quelques nouveautés.

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, elle invite avec elle sur scène le temps de quelques chansons, l’iconique Martha Wainwright.