Quelques nuages en attendent un lundi de Pâques ensoleillé

Le temps sera variable dans le sud et le centre du Québec avec une alternance de soleil et de nuages et quelques averses matinales par endroits, alors qu’un beau soleil est attendu pour lundi de Pâques.

Aucune alerte n’est en vigueur du côté d’Environnement Canada, qui prévoit un temps agréable pour vendredi avec du soleil et quelques nuages passagers, notamment à Montréal et en Montérégie qui seront balayées par des vents forts.

Dans le centre de la province, le même scénario est prévu avec des probabilités d’averses en après-midi à Québec, en Beauce et en Estrie, alors que plus d’ennuagement est prévu dans les secteurs un peu plus au nord.

Samedi s’annonce plus nuageux avec néanmoins quelques éclaircies, mais les températures seront nettement à la baisse, puisque le mercure oscillera entre 5 et 7 degrés dans les secteurs du sud et du centre la province.

Dans l’est de la province, le temps sera instable avec quelques averses de neige éparses pouvant laissant 2 centimètres par endroits, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, selon l’agence fédérale.

Si l’agence fédérale prévoit un temps mi-figue mi-raisin pour dimanche avec une alternance de soleil et de nuages, lundi s’annonce plutôt sous un meilleur signe météorologique, avec du soleil partout au Québec et des températures agréables.