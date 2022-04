Raptors: des mentors pour les nouveaux

Le groupe des Raptors de Toronto qui entamera le prochain parcours éliminatoire, samedi contre les 76ers de Philadelphie, sera bien différent de celui qui a mis la main sur le trophée Larry O’Brien au terme de la campagne 2018-2019. Entre autres, plusieurs nouveaux visages en seront à leurs premiers pas en séries d’après-saison.

C’est le cas du joueur de première année Scottie Barnes, qui se verra confier de grandes responsabilités malgré tout, comme tout au long de la saison.

Precious Achiuwa en est un autre qui en sera à une véritable première expérience, lui qui avait seulement profité d’une poignée de minutes de temps de jeu en séries éliminatoires avec le Heat de Miami l’année dernière, principalement dans des matchs à sens unique. Pour sa part, Gary Trent fils compte cinq duels d’expérience en pareilles circonstances, mais un seul en tant que partant, si bien qu’il sera lui aussi en mode apprentissage, et ce, malgré la lourde charge de responsabilités qu’il aura.

Néanmoins, l’entraîneur-chef Nick Nurse pourra compter sur plusieurs jeunes vétérans comme Pascal Siakam, Fred VanVleet et OG Anunoby, ainsi que sur des vétérans d’expérience, comme Thaddeus Young, pour diriger les moins expérimentés.

D’ailleurs, Young se rappelle très bien ses premiers moments en séries éliminatoires, alors qu’il faisait partie de l’organisation des 76ers, en 2007-2008.

«Je me rappelle le match a commencé et je crois avoir marqué les huit premiers points, puis je n’ai pas amassé un seul point après cela, de dire le vétéran de 15 saisons, en conférence avec les médias, vendredi. J’ai tout donné trop rapidement et j’étais trop fatigué par la suite.

«C’est un environnement comme on en voit rarement et tu ne peux pas te laisser impressionner par le moment, tu dois toujours rester concentré et juste jouer ton match.»

Différence d'intensité

VanVleet, qui occupait plus un rôle de joueur de soutien lors de la seule conquête de l’histoire de la seule formation canadienne de la NBA, est bien placé pour comprendre la différence d’intensité entre les matchs de la saison et ceux des séries.

«Fais confiance au plan de match et aux détails. Fais confiance à tes instincts. Quand tu sors sur le terrain, tu dois avoir du plaisir, a-t-il lancé. C’est difficile d’expliquer ce qui va se passer samedi. Chaque joueur vit cette expérience. Je l’ai vécu. J’ai vu certains des meilleurs le vivre. Mon but est de préserver leur confiance et leur attitude relaxe.»

«Ce sont de véritables montagnes russes; des hauts et des bas, a ajouté Anunoby. Ne sois jamais trop haut, ni trop bas, prend les choses un match à la fois.»

Barnes n’a pas encore brisé la glace, mais déjà il prend des notes.

«Le simple fait d’être sur le parquet, tu vois que ces gars-là sont calmes, et pourtant, ils sont prêts à aller se battre. Tu peux voir qu’ils sont prêts mentalement avec la façon dont ils arrivent au gymnase, la façon dont ils s’entraînent. Ça me donne confiance quand je vois que ces gars savent ce qu’ils font et qu’ils sont prêts à jouer.»

Les Raptors et les 76ers entameront leur série de premier tour samedi, en Pennsylvanie.