Sur le chantier de Notre-Dame, Macron se réjouit d'un « témoignage d'espérance »

Le président de la République Emmanuel Macron a considéré vendredi, lors d'une visite du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'il représentait un « témoignage d'espérance », en félicitant « ceux qui passent leurs jours et leurs nuits » à rénover l'édifice, trois ans après son incendie.

• À lire aussi: Présidentielle française: le duel Macron/Le Pen se durcit

• À lire aussi: Trois ans après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris

« Dans cette période où l'on sort du Covid et la guerre en Europe, c'est aussi un témoignage d'espérance, ça a beaucoup de sens », a estimé le chef de l’État en se félicitant par ailleurs d'une « parenthèse » dans sa campagne électorale.

Il était accompagné de son épouse Brigitte Macron ainsi que du général Jean-Louis Georgelin, son représentant spécial pour le suivi du chantier.

AFP

AFP

« Nous sommes un Vendredi saint, il se trouve que cette fête religieuse correspond aussi - c'est assez rare - à Pessah pour nos compatriotes de confession juive et à Ramadan pour nos compatriotes de religion musulmane », a-t-il poursuivi en soulignant être « président d'une République laïque » mais en relevant « une espèce de synchronisme ».

Lors de cette visite de près de deux heures, le président de la République a échangé avec des compagnons des entreprises qui ont participé au chantier, notamment des tailleurs de pierres.

« Je trouve qu'il y a une avancée extraordinaire », a-t-il salué, félicitant ceux qui « travaillent jour et nuit » et remerciant « l'ensemble des équipes, des entreprises, des artisans, des corps de métiers qui sont associés, ainsi que tous les producteurs français, qu'il s'agisse des pierres comme du bois, donc des arbres, qui sont mobilisés en intimité avec le diocèse de Paris ».

AFP

AFP

Emmanuel Macron a par ailleurs réaffirmé que l'objectif de rendre la cathédrale en cinq ans serait tenu, soit en 2024, « ce qui n'exclut pas que certains travaux pourront se poursuivre après la réouverture », a précisé son entourage.

Ce sera rouvert « au culte et à la visite, et pèlerins et visiteurs retrouveront Notre-Dame plus belle que jamais puisqu'elle aura retrouvé ses couleurs et son éclat d'origine », a insisté une représentante de l’établissement public chargé de la restauration.

Trois ans après l'incendie qui l'a dévastée, Notre-Dame de Paris a retrouvé sa blancheur d'origine grâce au travail quotidien d'une armée d'artisans au cœur d'une forêt d'échafaudages.

Le 15 avril 2019, un spectaculaire incendie a endommagé ce chef-d'œuvre de l'art gothique, provoquant l'effondrement de sa charpente, de sa flèche, de son horloge et d'une partie de sa voûte, ravagées par les flammes sous le regard incrédule et catastrophé de millions de personnes à travers le monde.

En pleine Semaine Sainte, Notre-Dame, âgée de 850 ans, est plongée dans un profond sommeil pour une opération chirurgicale de grande ampleur en bordure de Seine, où elle accueillait 12 millions de visiteurs chaque année avant l'incendie.