Un hommage à l’immortel Bowie

Prestations théâtrales, costumes rutilants aux allures androgynes, projections transportant dans un amalgame d’univers, savants jeux de lumière, chorégraphies et belle bande de musiciens sur scène : l’hommage musical multimédia au grand David Bowie ne déçoit pas.

C’était un esprit libre et un avant-gardiste à la flamboyance et l’excentricité légendaire. Il n’y a nul doute que David Bowie aurait eu un plaisir fou à voir une partie de son œuvre – celle de sa riche époque berlinoise – reprise et interprétée par trois jeunes femmes artistes de notre génération.

C’est à l’auteure-compositrice-interprète Gabriella Laberge (chanteuse-multiinstrumentiste québécoise que l’on a pu voir à The Voice 5 en France, dans l’équipe de Mika), à la comédienne et chanteuse Elisabeth Gauthier Pelletier et à l’auteure-compositrice-interprète folk Loryn Taggart qu’on a confié la tâche de réinventer 26 pièces phares de l’une des époques les plus fructueuses du légendaire chanteur londonien.

Et les trois artistes s’en sont très bien tirées, qu’elles performent en solo ou en trio au fil de ce spectacle se donnant des airs de comédie musicale nouveau genre – ou 2.0 – où les musiciens jouent en direct sur scène et où les projections vidéo et cinématographiques s’enchaînent en arrière-plan.

Difficilement reconnaissables, car changeant constamment de costumes et portant toutes la même coiffure, il n’y a plus eu de doute sur l’identité de Gabriella lorsqu’elle a sorti son violon pour électriser d’un solo hallucinant la pièce Boys Keep Swinging.

Ou encore lorsque Loryn Taggart s’est accompagnée à la guitare – vêtue d’une robe blanche aux allures de princesse et devant une pluie d’étoiles – sur la superbe chanson Wild is the Wind.

L’écran géant LED de la taille de deux édifices, les diverses projections vidéo, le « motion design » et les pointes de cinématographie expérimentale : on ne peut que saluer la direction de création numérique de Fred Caron (ayant travaillé avec Kiss, Mötley Crüe, Osheaga, Cirque du Soleil) et Jean-François Couture aux éclairages et à la brillante et mouvante scénographie.

Du bonbon pour les fans

Sur une scène illuminée et surélevée dressée derrière les chanteuses, les huit musiciens (guitares, batterie, saxophone, basse, percussions, claviers) sous la direction musicale de Daniel Lacoste ont interprété près d’une trentaine de chansons.

Des pièces tirées des albums Station to Station, Low, Heros et Scary Monsters du chanteur disparu en janvier 2016.

S’il est préférable d’être un grand fan de David Bowie pour connaître et reconnaître la majorité des pièces composant ce spectacle à grand déploiement entièrement québécois, cela n’est pas une obligation pour éprouver beaucoup de plaisir à regarder ce trio de Bowie interpréter – visiblement avec leur cœur – et rendre hommage au père de Ziggy Stardust.

Des moments magiques

Parmi les moments magiques et attendus de ce spectacle imaginé et mis en scène par Claude Larivée (l’homme derrière le spectacle Robert en CharleboisScope, Félix ADISQ de la mise en scène de l’année en 2020) : la chanson Heros interprétée par Loryn Thaggart, sur laquelle les spectateurs se sont enfin déridés en frappant dans leurs mains et en chantant à travers leurs masques.

La pièce Warszawa sublimée par le violon aux accents électriques de Gabriella, la bien rock Scary Monsters et Lust for Life, pièce légendaire écrite par le duo Iggy Pop et David Bowie.

Puis, évidemment, la mythique Space Oddity. Un beau cadeau livré en toute fin de cet impressionnant spectacle, qui comme un voyage en train, permet de se retrouver un moment et avec bonheur, comme en suspension entre deux mondes.

Heroes/Bowie/Berlin 1976-80 sera présenté à Québec le 3 juin, à Trois-Rivières le 31 août et à Ottawa le 8 octobre 2022. Des supplémentaires montréalaises ont été annoncées les 27, 28 et 29 octobre 2022 à la Place des arts.

★ Dates et billets de la tournée : heroesbowieberlin.com