DELISLE, Viviane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 mars 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Viviane Delisle, épouse de monsieur Marc Brochu. Elle était la fille de feu madame Stella Savoie et de feu monsieur Wellie Delisle.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 45,Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, ses enfants: Sophia (Jean-Pierre Lavoie), Marc-André (Sabrina Doyon); ses petits-enfants: Sandrine et Félix-Antoine Lavoie; ses frères et soeurs: Valère (Pierrette Fecteau), Rosario (Jaclyne Nadeau), Maurice (Claudette Pouliot), feu Gilles (Céline Jalbert), feu Dominique (Francine Huppé), Esthel (Jacques Verronneau), Lorenzo (Pauline Filion), Gaétane (Gilles Morin), François; ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean Brochu (Renée Labrie), Rémy Brochu (Lise Labrie), Lise Brochu (Clément Leblanc); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement madame Chantale Frenette, préposée aux soins à domicile (plus de deux années et demie durant) ainsi qu'à la médecin en soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Dre Maryse Archambault pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de SLA du Québec, 5415, rue Paré, Bureau 200 Mont-Royal, Québec, (Québec), H4P 1P7 www.sla-quebec.ca