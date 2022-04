CHEVAIR, Maria



Le 12 avril 2022, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Maria Chevair. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9h à 11h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Nathalie Vézina), Félix, Mauricio (Hélène Claveau); ses petits-enfants: Alexandre, Manuel, Pier-Olivier, Rosalie, Miguel, Marie, Émile et Anna. Elle laisse également dans le deuil des proches de la famille (Arthuro Arbarzua et sa famille, Guillaume et Anne-Pier Parent Pelletier et leur famille), des membres de la famille au Chili et de nombreux amis. Un remerciement spécial à Monsieur Jean-Yves Martineau (Papy) pour avoir pris soin de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Unicef, au 90, avenue Eglinton Est, bureau 400, Toronto (Ontario) M4P 2Y3, numéro de téléphone : 1-800-567-4483, site Web : https://www.unicef.ca/fr