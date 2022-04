COULOMBE, Paul-Aimé



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 avril 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Paul-Aimé Coulombe, époux de madame Marie-Marthe Lamontagne, fils de feu Rose-Ilda Blier et de feu Alexis Coulombe. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie (Luc) et feu François; ses frères: Marcel (Anne-Marie), Claude (Colette), Magella, Jean-Marie (Michelle) et Rodrigue; sa belle-sœur et son beau-frère: Pauline (sa fille Louise) et Guy (Jeannine); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité neurologique de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour leur dévouement, générosité et humanité magnifiques.