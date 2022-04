DORÉ, Catherine



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Catherine Doré, survenu à Québec, le 28 février 2022, à l'âge de 62 ans. Elle était la fille de madame Rachel Boudreault et de feu monsieur Victorien Doré. Elle a été la conjointe de feu André Paquette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Michel de Sillery à une date ultérieure. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil ses frères: Charles et Richard; sa nièce Mélyssa ainsi que sa mère Lyne Thibodeau; ses oncles et tantes de la famille Boudreault: Diane (Gilles Dubé), Jacques (Lise Gauvin), Jean-Roch Maude Labbé) et feu Michèle (Edouard Labonté); ainsi que plusieurs cousins, cousines des familles Boudreault et Doré; ainsi que ses amies et amis très chers qui l'ont accompagnée lors de sa maladie en particulier sa nièce Mélyssa. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au docteur Valérie Couturier et à tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur soutien et les bons soins prodigués.