CASTONGUAY FORTIN, Monique



Au CHUL de Québec, le 7 mars 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Monique Fortin, épouse de feu monsieur Jacques Castonguay. Elle était la fille de feu madame Alphonsine Dupont et de feu monsieur Paul-Émile Fortin. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances de 10 h à 10 h 55. Elle laisse dans le deuil ses fils: Michel Castonguay (Danielle Gauvreau) et Martin Castonguay; ses petits-enfants: Camille, Marilyn et Edward Castonguay; ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Marcel Fortin (Véronique), Marthe Fortin (André), Gérard Fortin (Raymonde) et Marie-Andrée Fortin, Simone (feu Denis Fortin) et Jocelyne (feu Richard Fortin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un merci très spécial à Jean-Marc Hivon son compagnon qui l'a aimée tendrement et pris soin d'elle ces dernières années ainsi que tout le personnel soignant en Gériatrie du CHUL de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Alzheimer de Québec, 1040, Belvedère, bureau 312, Québec (Qc) G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com