DUGAS, Raymond



Au Centre Saint-Antoine de Québec, le 2 avril 2022, est décédé Monsieur Raymond Dugas à l'âge de 78 ans. Il résidait dans la ville de Québec, mais était originaire de La Tuque. Outre son épouse Huguette MacDonald, il laisse dans le deuil ses enfants: Chantale (Yvan Lavoie), Manon (Anne-Marie Mcgurrien), Carole (Sylvain Harrisson). Il laisse également sa mère Marie-Anne Bilodeau (feu Émile Dugas), son frère Jean-Paul (Suzanne Beaudoin), ses sœurs: Danielle (Richard Turgeon) Sylvie; ses beaux-frères: Gilles, Michel et Maurice MacDonald; ainsi que les conjointes, autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel du Centre Saint-Antoine de l'étage 1C et 4B pour les bons soins prodigués à leur père.Incinerationquebec.com855-255-6417