CAILLOUETTE, Lyvan



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 avril 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Lyvan Caillouette, conjoint de Lyne Blais, fils de feu M. Réjean Caillouette et de feu dame Georgette Bérubé. Il demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Arsène. La famille recevra les condoléances aule mercredi 20 avril de 19 h à 22 h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa conjointe Lyne; ses frères et sœurs: Alain (Mary Gracie), Olier, Johanne (feu Jean-Marc Rioux), Lise; son beau-frère; Jacques (Alicia Cabanel). Il laisse également dans le deuil les autres membres des familles Caillouette et Blais, ainsi que ses ami(e)s.La famille remercie tous les intervenants du réseau de santé qui se sont dévoués et qui l'ont accompagné avec respect et compassion. Merci du fond du cœur! Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à La Fondation du rein.