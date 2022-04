GOUPIL, Donalda Tremblay



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 avril 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Donalda Tremblay, épouse de feu M. André Goupil. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemardi jour des funérailles, de 12h à 13h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Grégoire-de-Montmorency.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique (Carl Tremblay) et Normand (Lise Gagnon, feu France Gauthier); ses petits-enfants: Simon (Nadia Leclerc), Julie (Patrick Brûlé), Marie-Andrée et ses arrière-petits-enfants: Magaly, Annabelle, Mathis, Léane, Félix, Éliot, Clara, William; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, André, ses frères et ses sœurs: Aline (Joseph Vaillancourt, Joseph Mecteau), Juliette (Polycarpe Bolduc), Gérard, Robert et Armand (Yvonne Vaillancourt). Un remerciement tout spécial est adressé au personnel du 5A de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués, ainsi qu'au personnel du Manoir de Villebon pour leur support et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.org.