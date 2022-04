Année fracassante pour le capital de risque au Québec

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Nos jeunes entreprises recueillent 2,8 milliards $

L’année 2021 a marqué un nouveau record pour le capital de risque au Québec, confirment des chiffres récemment publiés par Réseau Capital. Les jeunes entreprises d’ici ont récolté plus de 2,8 milliards $ l’an dernier, soit près du triple des sommes amassées en 2020 et près du double de celles recueillies en 2019. Le secteur des technologies de l’information a encore une fois mené le bal avec des financements totaux de 1,8 milliard $. Les investisseurs les plus actifs ont été Desjardins Capital avec 821 millions $ et Investissement Québec avec 746 millions $. Spécialisée dans les réservations de voyages, Hopper est l’entreprise qui a récolté le plus d’argent en 2021, soit 436 millions $.

Il vend du Couche-Tard

Photo d’archives

Jacques D’Amours, l’un des quatre fondateurs d’Alimentation Couche-Tard, a vendu cette semaine pour 3,3 millions $ d’actions du géant québécois des stations-service et des dépanneurs. Il en détient encore pour près de 3,4 milliards $. Le titre du détaillant lavallois a gagné plus de 8 % depuis le début de 2022. La semaine dernière, Couche-Tard a annoncé le rachat de 300 millions $ d’actions détenues par la Caisse de dépôt.

Des Américains achètent Terranova Security

L’entreprise HelpSystems de Minneapolis a annoncé la semaine dernière l’acquisition de la firme lavalloise Terranova Security pour une somme non divulguée. Fondée par Lise Lapointe il y a 20 ans, Terranova offre plus de 1500 cours en ligne sur la cybersécurité et la protection des données, disponibles dans une quarantaine de langues. Il y a quelques mois, la Banque de développement du Canada avait prêté 9 millions $ à Terranova pour permettre à M-me Lapointe de racheter la participation du Fonds FTQ dans l’entreprise.

Emma amasse 6 millions $

La jeune entreprise québécoise Emma vient d’amasser 6 millions $ dans le cadre d’une ronde de financement menée par les firmes montréalaises Luge Capital et Tactico ainsi qu’Investissement Québec. Fondée en 2017, Emma offre de l’assurance vie en ligne. Les fonds permettront à l’entreprise, déjà présente au Québec et en Ontario, d’étendre ses activités dans le reste du Canada.

Chiara investit dans les outils diamantés

Photo Pierre-Paul Poulin

La firme Mach Capital, contrôlée par le magnat de l’immobilier Vincent Chiara, vient d’effectuer un « investissement important », mais non chiffré, dans l’entreprise K&Y Diamond de Dollard-des-Ormeaux. K&Y se présente comme un important fabricant d’outils diamantés de haute précision. Le président de K&Y, Rene Guillaume, « conservera une participation importante » dans l’entreprise fondée en 1976, lit-on dans un communiqué publié jeudi. K&Y compte des clients dans une cinquantaine de pays. Rappelons que le Groupe Mach a récemment réalisé la plus grosse transaction de son histoire en mettant la main sur 42 immeubles de Cominar.