Assistons-nous à un nouveau printemps?

On dirait que le Québec se réveille d’un long hiver angoissant.

De plus en plus de gens réalisent que l’action citoyenne est le meilleur antidote contre l’écoanxiété et l’inertie gouvernementale.

Pour la santé

Guérissons ensemble est d’ailleurs le thème du Jour de la Terre cette année.

Le 22 avril, des centaines d’activités environnementales sont organisées partout au Québec.

Mais il y a plus. Beaucoup plus en cette année électorale.

Malgré la 6e vague de COVID-19, les jeunes ont repris la rue tous les vendredis pour réclamer un virage environnemental et social.

Dimanche dernier, une longue chaîne humaine s’est formée pour protester contre le projet industriel Ray-Mont à Montréal.

À Québec, la salle était comble pour appuyer le tramway.

À Manawan, des Autochtones bloquent des coupes forestières.

Tous les dimanches, des Mères au front et leurs enfants font un sit-in devant le bureau de François Legault à Montréal.

Le jour même de la fête des Mères, elles invitent toute la population à se mobiliser à Québec avec le mouvement Ma place au travail.

Des milliers de mères et leurs alliés y réclameront des actions fortes et cohérentes de la part des gouvernements pour de la justice sociale et un environnement sain.

Le plus impressionnant est de constater que beaucoup de gens qui ne s’étaient jamais mobilisés avant le font maintenant.

Ce ne sont plus seulement les écolos et les syndicats.

Ils sont de tous les horizons politiques, économiques et culturels.

Le Québec est en train de comprendre que l’inaction est une forme de complicité destructrice.

Les avis scientifiques doivent guider les décisions politiques.

Troisième lien

Ce sursaut d’intelligence collective laisse espérer qu’une infrastructure aussi débilitante que le troisième lien ne passera pas.

La population ne laissera pas les élus de la CAQ dépenser 6,2 milliards de notre argent pour polluer la vie de nos enfants.

Au Québec, on est plus visionnaires et plus intelligents que ça !

La santé de nos enfants est plus importante que l’auto solo.