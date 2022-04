GAGNON, Alexandre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 avril 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Alexandre Gagnon, époux de feu Lucille Roy et conjoint de Lorraine Ouellet. Demeurant à Berthier-sur-Mer, il était le fils de feu Israël Gagnon et de feu Yvonne Guillemette. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Danielle (Denis Simard), Lyne (Claude Côté) et Marc (Miren Franco); ses petits-enfants: Benjamin et Laurence Harvey, François et Béatrice Côté, Urko et Nahia Gagnon et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Arielle, Charles, Elizabeth et Matthew; ses frères et soeurs: Simone (feu Gérard Laflamme), Lucille (feu Maurice Roy, feu Gérard Lemieux), feu Thérèse (feu Guy Asselin), Françoise (Raymond Breton), René (Odette Morin), Réjeanne (feu Raymond Côté) et Yvon (Réjeanne Boutin); ses beaux-frères et belles-soeurs: Madeleine Roy (feu André Godbout, Robert Vermette), Lionel Roy (Ghislaine Fournier), feu Paul-Émile Roy (Lise Lapointe), Suzanne Roy (Hervé Lemelin), Clément Roy (Monique Labrecque), Denis Roy (Carole Arbour), Claude Roy (feu Solange Pelletier, Claudine Marceau), Richard Roy (Ginette Roy), Diane Roy (Gilles Rodrigue), Marielle Ouellet (feu Guy Chéron), Denise Ouellet (feu Raynald Ouellet), Gilles Ouellet, Laurent Ouellet (Jeannine Deschênes), Maurice Ouellet (Lise Côté) et Jocelyne Ouellet (Simon Pelletier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille recevra les condoléances auà compter de 12 h.