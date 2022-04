TREMBLAY PELLETIER, Abel



Cajolé dans les bras de sa maman, entouré de son papa, son beau-papa, ses frères et les membres de sa famille, le 5 mars 2022, à 22h53, à l'âge de 4 ans et 6 mois, Abel a revêtu ses ailes d'ange après un long combat contre la maladie. Il était le fils adoré de Karie-Lyn Pelletier et de Pier-Luc Tremblay. Il demeurait à St-Cyrille-de-Lessard. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 9h à 12h.Il laisse dans le deuil, outre ses parents : Karie-Lyn Pelletier (Maxime Dubé), Pier-Luc Tremblay, ses frères adorés : Antoine, Alexis, Alek (son père François Morneau et sa fille Maëlie), Axel, Étienne, Raphaël et Mathis, sa tante Kakaille : Élie-Kate Pelletier-Vézina, sa tante : Véronique Dubé, sa marraine adorée feu Marie-Paule Thibault, vieille mamie, décédée ce 16 janvier, qu'il est allé rejoindre au ciel, ses mamies et papys, Martine Vézina (feu Michel Pelletier, Ghislain Jeffrey), Nicole Blais et Laban Tremblay, Anne Bérubé et Xavier Dubé, Clément Morneau et Colette Pelletier, son arrière-grand-père Damien Tremblay (feu Régina Simard ''grand-Mina''), ses cousins et cousines : Émilien, Albert et Flavie, Thomas et Zoé, ses nounous au fil du temps : Marie-Frédérick, Arianne, Sarah, Daisy et sa fille Maïka, Alexandra et son fils Jakson, Sa famille Mednik : Adéline, Martin et Léo ainsi que Julie et son fils feu Étienne. Il laisse également dans le deuil plusieurs amis de la famille dont, Jean-Louis Lacasse (sa fille feu Charlyne Lacasse), Cindy Lebel (Dale Corriveau), Marie-Hélène Guimont (sa fille feu Émilie), Vanessa Legrand (sa fille feu Abygaelle), Alexandra Saulnier (sa fille feu Adrianna). Abel laisse dans le deuil l'Abbé Raymond Poulin et les religieuses de Jésus-Marie ainsi que la Bienheureuse Dina Bélanger, ainsi que tous ceux et celles qui ont suivi le parcours d'Abel via les réseaux sociaux et les médias au fil des 4 dernières années et demi. Abel est parti rejoindre la grande amie de sa mère, la maman ciel d'Abel feu Caroline Auger (ses parents Richard et Joane Auger), '' Caro prends bien soin de lui là-haut comme tu me l'as promis''.