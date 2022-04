Caroline Bouchard passe des Morency aux Bienvenu

Avant de retrouver l’unique Judith Morency, femme écolo et engagée du succès Discussions avec mes parents pour la cinquième saison prévue à l’automne, Caroline Bouchard intègre une nouvelle famille télé, celle des Bienvenu, qui sera en vedette dans la comédie jeunesse Les Bienvenu... ou presque!, bientôt offerte sur l’Extra de Tou.tv.

• À lire aussi: Nouveautés à horaire libre

La comédienne était grandement motivée à l’idée de pouvoir retravailler sur un projet jeunesse après avoir complété sa participation au rendez-vous Allô Pierre-L’Eau et à la série web d’actualité Le monde est petit, il y a plusieurs années déjà.

Tout un choc !

Elle a donc accepté le rôle de Pascale Bienvenu, vice-directrice d’un musée qui n’a jamais voulu d’enfants et qui mène une existence calme et satisfaisante. Elle est épanouie et en contrôle de sa vie, du moins jusqu’à ce que sa sœur Myriam (jouée par Catherine Allard), complètement le contraire d’elle, lui laisse ses quatre enfants à sa porte, sans aucune explication.

« Ce sera le choc total, dit Caroline Bouchard. Sa vie parfaite et rangée va partir en fumée et laisser place à une vie improvisée, désordonnée, à laquelle elle va avoir beaucoup de difficulté à s’adapter. »

Bien que la prémisse de cette histoire soit loin d’être rose, on entrevoit facilement les sourires et les rires qu’elle suscitera. Là où les choses auraient pu mal tourner et où le récit aurait facilement pu sombrer, on retrouve plutôt des éléments rassembleurs.

« C’est une trame dramatique : ce sont des enfants qui sont abandonnés par leur mère, même si c’est temporairement, souligne la principale intéressée. Mais les enfants ont énormément de solidarité entre eux et il y a beaucoup d’amour. Et c’est traité avec humour. »

Une riche aventure

Ces enfants, ce sont Philippe Scrive, Samuel Létourneau, Charlie Pierre et Lily-Rose Loyer, des jeunes qui ont stimulé Caroline Bouchard sur le plateau de tournage, l’automne dernier.

« [De jouer avec eux], ça met complètement dans le moment présent. Tu es moins dans ta tête. Comme acteur, on peut partir dans notre tête, mais là tu joues avec eux et tu t’adaptes. C’est très enrichissant. »

Avec des partenaires de jeu qui n’ont pas encore l’expérience qu’elle a acquise devant les caméras, mais aussi sur les planches, Caroline Bouchard aurait pu être portée à se transformer en mentor. Or, elle a préféré bâtir une relation d’égal à égal.

« Je ne me suis pas mis cette pression-là. Même si je défendais un rôle important, j’ai essayé de ne pas partir avec la pensée qu’il faut que je sois [quelqu’un de précis]... Je ne voulais rien forcer. J’ai laissé couler les choses. »Aux côtés de la comédienne a aussi évolué Benoit Drouin-Germain, son « amoureux pas officiel » comme elle se plaira à l’appeler tout au long de la série.

La nouveauté Les Bienvenu... ou presque! sera dévoilée dès le 26 avril sur Tou.tv Extra. Les prochains épisodes de Discussions avec mes parents seront quant à eux tournés à partir du mois de mai pour une diffusion qui débutera en septembre à ICI Télé.