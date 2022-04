Discuter, s’inspirer et agir

Coauteure, avec Anne Boyer, des romans complémentaires à la série télé Yamaska, Dominique Drouin fait découvrir l’univers d’un club de lecture bien particulier, dans sa nouvelle trilogie, Le club des dames d’argent. Elle y raconte, à travers des rencontres et des ouvrages de développement personnel à succès, les aventures, les succès et les déconvenues de huit femmes d’âge mûr. Ce sont huit femmes dans la soixantaine qui se retrouvent pour discuter de livres, de la vie, de leur vécu. Huit femmes bien différentes qui trouvent du soutien, du bonheur et de l’espoir dans ces rencontres.

Premier opus d’une trilogie écrite par cette scénariste et romancière de talent, Avant présente des femmes qui ont la possibilité de vieillir autrement, grâce à la libération de la femme amorcée par la génération précédente. Est-ce que tout est plus simple, plus facile, réglé comme par magie dans différentes sphères de leur existence ? Pas nécessairement !

En novembre 2017, 30 ans après avoir quitté le club de lecture de la bibliothèque municipale de Rosemère, ces amies se retrouvent et reprennent les activités du cercle. Elles se penchent alors sur différents best-sellers portant sur la psychologie positive.

Ce sera la petite étincelle qui suscitera des conversations et des réflexions autour de leur vie, de leurs réalisations, de leurs désirs, mais aussi de leurs échecs.

Elles veulent par-dessus tout apporter des changements dans leur vie. Des ouvrages comme Le Why Café, de John P. Strelecky, et Les quatre accords toltèques, de Don Miguel Ruiz, leur fourniront des pistes de réflexion.

En mars 2020, après avoir analysé 15 ouvrages, les femmes décident de s’installer dans un immeuble en copropriété pour s’entraider, se tenir compagnie et mieux vieillir.

Des accomplissements

Dominique Drouin a pris plaisir à imaginer le parcours de ces huit héroïnes bien de leur temps, des pionnières qui ont accompli beaucoup de choses.

« Cette génération de femmes est une génération nouvelle. Elles ont travaillé, elles ont été indépendantes, elles ont fait toutes sortes d’affaires. Moi, j’ai cet âge-là et je vois bien que ces femmes ne sont pas assises à côté de leur soupe à attendre que les enfants viennent leur rendre visite ! Elles sont occupées. Elles sont intelligentes, aussi : elles lisent, elles discutent. »

« C’est la première génération de femmes qui est le résultat des efforts de nos grand-mères. On est une grosse gang. L’idée derrière mon roman, c’est de voir comment ces femmes vont vieillir. Elles sont indépendantes, elles ont inventé leur façon d’être vieilles. »

Le tome 1 se déroule avant la pandémie. Dans le tome 2, la pandémie force à être ensemble dans le même immeuble. Le résultat de cette cohabitation sera présenté dans le tome 3.

Dominique note que les gens aiment les auteurs de livres qui font du bien. Elle se réfère aux ouvrages de Saint-Exupéry et du Dalaï-lama, mais aussi à ceux de Nicole Bordeleau, Frédéric Lenoir, Elizabeth Gilbert, Serge Marquis.

« Ce que j’aime de ces auteurs, c’est que ce n’est pas pour les gens qui sont très malades, mais c’est de la psychologie pour t’aider à vivre mieux. Je ne voulais pas faire une démonstration de chacun des livres : je les ai lus et après j’ai essayé de faire des liens avec les histoires de mes personnages. »

Elle ajoute que la lecture d’un livre ne fait pas en sorte qu’un lecteur ou une lectrice change du tout au tout, instantanément.

« Un livre, ça se dépose en toi. Il y a des choses qui restent, des choses qui s’effacent, et je voulais reproduire cette imprégnation qu’on a avec les livres et qui n’est pas directe. Et je voulais rappeler aussi qu’il y en a, des gens qui lisent. Surtout les femmes de cet âge-là. »

Dominique Drouin est professeure de scénarisation, auteure et scénariste depuis plus de 30 ans.

Elle a fait ses classes aux côtés de sa grand-mère, Mia Riddez, en scénarisant avec elle Terre humaine et Le grand remous.

Elle a prêté sa plume à plusieurs projets télévisuels : L’Échappée, Parents malgré tout, Ramdam et Watatatow.

À partir de 2014, elle a publié la saga De mères en filles.

Elle a aussi publié les romans Julie, Hélène, Réjanne, Alicia, Marie-Pierre et Ingrid, compléments de la série télévisée Yamaska écrits avec Anne Boyer.

Le tome 2 des Dames d’argent paraîtra à l’automne 2022.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« — Tout le monde roule à toute vitesse sans se demander vers où. Et pourquoi. Sans se poser de question sur ce qui restera de tout ce que chacun a fait, a dit et a pensé. C’est fondamental pourtant !

Les dames d’argent, habituellement loquaces, gardent le silence, stupéfiées par la fébrilité de leur hôtesse.

— Il faut avoir le courage de se demander si on a peur de la mort, si notre vie nous épanouit, renchérit Chantal, rajustant son tablier avec vigueur. N’attendez pas d’être sur un lit d’hôpital pour vous poser ces questions-là. N’attendez pas qu’il soit trop tard pour vous demander ce qui est important pour vous et ce qui vous rend heureuses. »