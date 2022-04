DUCHARME, Robert



À Québec, le 2 mars 2022 à l'âge de 89 ans, est décédé M. Robert Ducharme. Il est allé rejoindre son père, feu Léon Ducharme et sa mère, feu Armandine Coutu.Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Brigitte (Jacques Canuel), Chantal (Bernard Jolin), Josée (Daniel Côté), Bruno (Louise Denis) et Stéphane (Steve Pilon); ses petits-enfants: Marlène, Marc-André, Isabelle et Nicolas et ses deux arrière-petits-enfants. Lui survit sa sœur Élizabeth (Émilien Guérard). L'ont précédé ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Roger (feu Lina Richard), feu Madeleine (feu Omer Tremblay), feu Guy (feu Georgette Vézina), feu Annette (feu Albert Dion), feu Claire (feu Louis Barré), feu Édouard, feu Monique (feu Eddy Pickard), feu Raymond (feu Gloria Stecca) et feu Georges (feu Nicole Beaumont). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, plus particulièrement Diane Dion (Gervais Michaud) et Johanne Tremblay (Claude Hamel), ses nombreux amis et amies dont Jean-Yves Letellier, Nicole Drouin, Dany Dubé et Yvan Girouard ainsi que toute la communauté astrologique d'Orian dont il a été un des membres fondateurs. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 22 avril 2022, de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h et, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Compensez l'envoi de fleurs par un don à l'organisme Amélie et Frédérick, Service d'entraide, 1947 boul. Bastien, Québec (Qc) G2B 1C3, tél : 418 845-3073. Des enveloppes seront disponibles au salon. Un merci tout spécial au personnel du département des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale pour le dévouement et les bons soins prodigués.