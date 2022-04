BERNIER, Andrée



Paisiblement et entourée des siens, est décédée, le 24 février 2022 à l'Hôpital Laval, à l'âge de 62 ans, madame Andrée Bernier, conjointe de monsieur François Deshaies, fille de feu Janine Pérusse et de feu Fernand Bernier. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances aude 13 h à 15 h.Une mise en niche aura lieu ultérieurement au cimetière Belmont. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, son fils : Nicolas Beaumont (Geneviève Michaud); son petits-fils : Tommy Beaumont; ses beaux-enfants : Karine et Martin Deshaies; ses sœurs : Hélène et Louise Bernier (Paul Bélanger); son neveu et sa nièce : Simon (Catherine Chalifour) et Sarah Bélanger (Rhone Byars); ainsi que sa grande amie Diane St-Laurent, plusieurs parents, collègues et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour leur accompagnement chaleureux et leurs bons soins. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer au 2375, avenue de Vitré, téléphone : 418 657-5334, site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.