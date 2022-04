BRASSARD, Odette



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes à Québec, le 2 avril 2022, est décédée dame Odette Brassard, fille de feu Alphonse Brassard et de feu dame Marie-Paule Gagnon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères: Rémy et Jean (Claudette Genest); sa nièce Stéphanie (Guy Larose) et son neveu Hermann (Catherine Choquette), ainsi que quatre petits-neveux et nièces. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Belmont. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3. www.cancer.ca/fr