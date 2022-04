Une restauration rapide qui s’adapte à l’air du temps aux Îles-de-la-Madeleine

La COVID-19 et la pénurie de main-d’œuvre ont apporté leur lot de changements dans le paysage de la restauration rapide au cœur de Cap-aux-Meules, ville-centre des Îles-de-la-Madeleine.

Restaurant

Subway des Îles Ville : Cap-aux-Meules

Années d’existence : 16 ans

Employés touchés : 2

(10 en situation régulière)

(10 en situation régulière) Propriétaire : Gestion P. Chevarie

L’homme d’affaires Patrick Chevarie, qui y exploitait trois franchises de bannières différentes, en a successivement fermé deux, soit celles de Subway et d’A&W, en juin et juillet derniers. M. Chevarie (et par le fait même, le centre de Cap-aux-Meules) s’est retrouvé avec un seul établissement de restauration rapide, un Tim Hortons.

Restaurant

A&W des Îles Ville : Cap-aux-Meules

Années d’existence : 19 ans

Employés touchés : 8

(15 en situation régulière)

(15 en situation régulière) Propriétaire : Gestion P. Chevarie

Patrick Chevarie explique que c’est parce que cinq de ses huit employés, tous des jeunes qui travaillaient pour lui depuis l’âge de 14, 15 et 16 ans, devaient quitter l’archipel au mois d’août pour poursuivre des études supérieures.

«J’ai toujours eu des employés de longue date, et là, comme la majorité partait et que je n’avais pas de remplaçants, parce que la main-d’œuvre se fait rare aux Îles, c’est devenu un point tournant, raconte-t-il. Les trois qui me restaient ont décidé de se trouver autre chose parce que tous leurs amis partaient – ce qui est bien louable aussi, là – et en plus, il ne me restait qu’un an et quelques mois avant de renouveler mon contrat de franchise pour le A&W. Alors, pour différentes raisons d’affaires, j’ai résilié ce contrat avant terme.»

Si la COVID-19 et la pénurie de main-d’œuvre ont amené l’homme d’affaires à fermer deux de ses restaurants, elles ont aussi affecté les opérations de son Tim Hortons, le restaurant qu’il a gardé ouvert. Dès le mois de mars 2020, il a fermé l’espace de tables intérieures de son restaurant et limité les opérations au service à l’auto et aux commandes pour emporter payées en ligne. Le commerce a aussi dû réduire ses heures d’ouverture, afin de composer avec le manque de main-d’œuvre. L’équipe du Tim Hortons de Cap-aux-Meules est ainsi passée de 45 personnes en 2016, à 14 aujourd’hui.

«Et il n’y a pas de relève, ce qui est très inquiétant. Parce que comme entrepreneur, il faut voir plus loin que demain», souligne Patrick Chevarie, tout en espérant que la restauration rapide, perçue à son avis comme un secteur de dernier recours par les travailleurs de tous âges, continue d’attirer des candidats aussi peu nombreux soient-ils.

En ce moment, l’homme d’affaires est en démarrage d’un nouveau concept de commerce au détail, dans l’espace jusque-là dévolu à ses A&W et Subway. Il en prévoit le lancement officiel au cours des prochains mois, mais souhaite pour l’instant rester discret sur son projet.