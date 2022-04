«Je vais prendre un peu de blâme» –Martin St-Louis

• À lire aussi: CH: la baloune dégonfle

Martin St-Louis a connu une carrière de plus de 1100 matchs dans la LNH. Il a assez d’expérience pour savoir quand critiquer ses joueurs ou quand prendre des responsabilités sur ses épaules. Après cette défaite de 8 à 4 contre les Capitals, il a regardé en sa propre direction en disant qu’il n’avait pas consacré assez de temps au jeu à quatre contre quatre lors des entraînements. À sa défense, il n’a pas beaucoup de temps pour tenir des entraînements en fin de saison.

« À quatre contre quatre, on s’est fait marquer deux buts. Les Capitals sont bons quand ils ont encore plus d’espace. Je vais prendre un peu de blâme. On n’a pas beaucoup travaillé notre quatre contre quatre. On a pris des punitions. Les meilleurs joueurs ont gagné en confiance en touchant plusieurs rondelles. On a perdu le rythme du match. »

–Martin St-Louis

Jake Evans a marqué son 11e but de la saison d’un puissant tir frappé. Après le match, Evans a refusé d’évoquer les départs de Ben Chiarot et Artturi Lehkonen pour expliquer le ralentissement défensif de l’équipe.

« Je ne crois pas que c’est un facteur. Il n’y a pas d’excuses. C’est notre travail. Nous sommes des joueurs de la LNH. Ben et Lehky étaient de bons joueurs défensifs. Mais nous avons commis trop d’erreurs en fin de match contre les Caps. Il y a des moments où ce n’était pas beau dans notre territoire. »

–Jake Evans

Josh Anderson s’est frotté le nez contre Tom Wilson plus d’une fois dans ce match. Le numéro 17 a défendu Evans après une altercation près du banc du Canadien.

« Ça fait partie du jeu. Quand Wilson frappe mes coéquipiers, pas juste un, c’est ma responsabilité de m’impliquer. Mais je n’aurais pas dû écoper d’une punition contre lui. J’ai placé mon équipe dans une situation délicate. »

–Josh Anderson