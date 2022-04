Jeux de société: coopérer à travers les époques

Les jeux coopératifs ont la cote depuis quelques années et récemment, plusieurs bons titres ont été édités. On aura l’occasion de vous en proposer d’autres dans une prochaine chronique. Cette fois-ci, on fait des bonds dans le temps, que ce soit très loin en arrière ou en avant.

Oltréé

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

10 ans +

60 minutes

89,99 $

On se retrouve à l’époque médiévale où chaque joueur incarne un patrouilleur dont l’objectif est de redonner du lustre au fortin détruit qui se trouve au centre d’une région comprenant huit communautés. Tout ça se décline sur un grand plateau de jeu où se déplaceront les patrouilleurs sur leurs chevaux dans ce jeu qui emprunte aux Livres dont vous êtes le héros de notre jeunesse.

Il s’agit d’un jeu très narratif dans lequel les joueurs vont suivre une histoire, nommée ici chronique, et devront parvenir à un dénouement heureux en réalisant des missions et en restaurant le fortin et ses tours de garde afin de protéger les communautés qui entourent l’enceinte.

Pour y parvenir, vous allez vivre des péripéties, soit des situations représentées sous forme de cartes qui touchent les diverses communautés que vous allez visiter. Un autre joueur vous lira la péripétie et vous allez lancer des dés pour dénouer la situation. Chaque personnage parmi les huit disponibles disposant d’un métier différent, le nombre de dés lancés variera.

Les succès aux dés pourront vous donner des avantages qui vous aideront par la suite. Mais il y a aussi des problèmes et des événements qui viennent compliquer la vie des patrouilleurs.

À l’aide d’une piste sur laquelle on déplace un pion, on parvient à bien représenter le temps qui passe, ce qui fait qu’on progresse dans l’intrigue de la chronique. Celle-ci se retrouve dans de belles grosses cartes que l’on tourne comme s’il s’agissait d’un livre et on y plonge.

L’immersion est très bien réussie dans ce thème fantastique. Le matériel est de très belle qualité, la compréhension du jeu est très simple de sorte que l’ado de 12 ans de la maison a tout de suite pigé le concept.

La boîte offre six chroniques et les joueurs ont beaucoup de choix d’action quand c’est leur tour de jouer. On plonge vraiment dans le jeu sans voir le temps passer. Et surtout, il devrait convaincre les joueurs qui n’aiment pas vraiment le mode coopératif.

On espère rapidement une extension qui offrira de nouvelles chroniques à vivre.

Paléo

2 à 4 joueurs

10 ans +

45-60 minutes

74,99 $

Passons à la préhistoire où chaque joueur mène un groupe de chasseurs pour les aider à survivre et à atteindre un but commun, réaliser une peinture rupestre.

Avec du beau matériel, plein de jetons et beaucoup de cartes, vous allez vivre cette expérience où il sera nécessaire de collaborer et de discuter pour atteindre votre but.

Chaque joueur se voit distribuer un paquet de cartes et au début d’un tour, tout le monde prend les trois premières cartes de sa pioche sans les regarder et en choisit une qu’il jouera. Il doit se fier à l’endos de la carte pour avoir une idée de ce qu’il y trouvera en la retournant. Il y a donc beaucoup de place au hasard, mais on veut représenter le hasard de la vie.

Selon le type de carte, les joueurs pourront récolter des ressources, fabriquer des outils, affronter des situations périlleuses ou encore aider d’autres joueurs en mettant leurs compétences en commun.

Au fil des tours, les joueurs défausseront des cartes pour en jouer d’autres, façon de représenter le temps qui passe.

On vous prévient, le jeu n’est pas facile à deux joueurs, mais il est réalisable en prenant les bonnes décisions... et avec un peu de chance.

Il y a une progression dans la difficulté puisqu’aux cartes de base, on ajoute toujours des cartes de nouveaux modules qui viennent ajouter une saveur différente à chaque nouvelle partie. On peut aussi mélanger les modules pour plus de rejouabilité.

Chronicles of Crime 2400

1 à 4 joueurs

12 ans +

60-90 minutes

44,99 $

Il s’agit d’une suite au très populaire Chronicles of Crime dans lequel les enquêteurs utilisent une application pour faire leur enquête.

Le jeu a d’ailleurs été l’un des premiers à être basés sur une application, un concept que l’éditeur Lucky Duck Games approfondit depuis.

Votre enquêteuse, Katia Lavel, va se promener de lieux réels en lieux situés dans le cyberespace et le temps passera à vitesse variable, ce qui va affecter votre capacité à mener l’enquête à bien.

On introduit aussi le concept de l’énergie qui sera dépensée quand Katia se branchera au cyberespace et quand elle utilisera ses cyberimplants, un autre nouveau concept.

Ces cyberimplants lui permettront d’être plus puissante dans sa recherche, si on peut dire ainsi.

Le jeu a la grande qualité de permettre de lancer une partie en quelques minutes puisque la première enquête est un tutoriel, un peu comme dans les jeux vidéo.

Toutes les cartes personnages et objets, de même que les lieux, comportent des codes QR que l’on scanne pour faire des recherches et mener des interrogatoires.

C’est un concept éprouvé et très efficace pour les joueurs qui apprécient les jeux de déduction ou d’évasion.