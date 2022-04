La procrastination, un évitement à éviter

La procrastination peut pour plusieurs évoquer un sentiment de paresse, alors qu’il s’agit d’un comportement répandu qui consiste à reporter à plus tard ce que nous n’aimons pas... ou ne voulons pas faire. En apparence banale, la procrastination n’est toutefois pas sans conséquence.

À court terme, cette forme d’évitement procure de timides bienfaits – un bref soulagement par exemple –, mais ses effets se dissipent rapidement. Des émotions à la fois vives et négatives peuvent vite découler de la procrastination, alors que la réalité et les éventuelles conséquences de ce comportement finiront, tôt ou tard, par nous rattraper.

La procrastination peut également engendrer de la culpabilité liée au fait de ne pas aller au bout de ses obligations. Une anxiété de plus en plus grande peut aussi se faire ressentir au fur et à mesure que le temps passe et que la tâche demeure, jour après jour, mise de côté.

Une dépréciation de soi peut par ailleurs survenir chez certains, comme si la chose à accomplir était celle qui définissait ou déterminait désormais leur valeur.

Une diversion sophistiquée...

Repousser des tâches urgentes ou prioritaires au profit d’autres, plus agréables, ne va en rien nous faciliter la vie ni encore l’enjoliver.

Oui, la personne qui procrastine et privilégie une activité plutôt qu’une autre peut brièvement réussir à faire fi de l’obligation en question tout en ayant l’impression de « ne pas perdre son temps », mais ce comportement demeure une forme d’évitement.

Pendant la saison des impôts, une personne pourrait être prise d’une soudaine envie d’entreprendre un grand ménage du printemps pour faire diversion et ne pas s’astreindre à ce devoir de contribuable.

Le plus pressant continuera alors d’attendre, et plus cette personne retardera l’inévitable, plus ses potentiels effets négatifs risqueront de se faire sentir... On a déjà connu des comportements plus profitables !

Demeurer indulgent

Après une mauvaise journée ou au lendemain d’une mauvaise nuit, le manque d’enthousiasme à accomplir certaines tâches, surtout les plus fastidieuses, est tout à fait normal. Même quand nous sommes dans une forme resplendissante, on peut vouloir repousser certaines obligations. Cela étant dit, nul besoin de s’autoflageller chaque fois que l’on procrastine.

Un peu d’indulgence envers soi-même demeure bénéfique, voire nécessaire : se blâmer continuellement et se critiquer sévèrement n’aideront en rien le fait d’accomplir une tâche plus rapidement.

Comment éviter l’évitement ?

La procrastination n’est pas une fatalité, et on peut progressivement tenter de prévenir ce comportement et en diminuer les effets indésirables.

Un aspect de la procrastination peut révéler une difficulté à établir de justes priorités pour ce que nous avons à accomplir.

Prévoir une liste de ce que l’on doit réaliser au cours de la journée ou de la semaine constitue un bon point de départ pour mieux se prémunir contre la procrastination.

Tout en gardant à l’esprit que la situation peut évoluer et tout en faisant preuve de flexibilité, une telle liste permet d’avoir une meilleure vue d’ensemble et de mieux planifier les tâches desquelles il faudra s’acquitter, le tout sur une période déterminée.

Il est aussi possible d’alterner une obligation donnée avec d’autres activités plus agréables, ou encore de prendre une simple pause toutes les heures, question de rendre ce qui doit être fait un peu plus digeste, ou moins éprouvant.

Remettre la procrastination à plus tard

Chaque tâche nécessite de la motivation, de l’énergie, ainsi qu’un certain niveau d’effort.

C’est pourquoi il faut demeurer bienveillant envers soi-même lorsque l’on se surprend à remettre une obligation à demain.

Gardons toutefois à l’esprit qu’accomplir une tâche donnée nous demandera au final beaucoup moins d’énergie que de la remettre continuellement à plus tard et de broyer du noir en pensant à celle-ci pendant des jours et des jours...

Voilà qui semble être, pour chacun de nous, un bien meilleur investissement !