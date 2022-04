Le confinement très strict qui affame Shanghaï

Interdiction de circuler, portes d’immeubles soudées, personnes qui hurlent qu’elles ont faim, la situation à Shanghaï dégénère. La contamination des nouvelles souches de la COVID-19 touche à présent le tiers des villes chinoises.

La population a tendance à blâmer les autorités municipales pour les problèmes qui résultent des très dures mesures de confinement qui lui sont imposées. En réalité, c’est bien Xi Jinping, président de la Chine, et son équipe qui sont responsables des souffrances de la population. Le mécontentement est tel qu’il pourrait remettre en question le pouvoir de Xi.

1. Pourquoi le gouvernement impose-t-il des mesures de confinement aussi strictes ?

Personne ne comprend très bien pourquoi le confinement est aussi strict. Certes, les vaccins chinois sont moins efficaces que les autres vaccins, mais le variant Omicron est moins virulent aussi. Trois raisons peuvent expliquer la sévérité du confinement. D’abord, le gouvernement central a développé à Wuhan un modèle de confinement qu’il entend appliquer partout de manière uniforme. Ensuite, ce confinement est aussi un exercice de contrôle des populations, et fermer Shanghaï constitue une répétition générale de cet exercice extrême. Enfin, Shanghaï est un bastion des opposants de Xi. Par un curieux hasard, Xi a dépêché de nombreux cadres du gouvernement central pour « aider » à administrer la ville.

2. D’autres choix étaient-ils possibles ?

Le gouvernement aurait pu ordonner une vaccination générale avec les vaccins occidentaux. Mais cela aurait constitué un aveu de l’infériorité des vaccins chinois et la possibilité de perdre la face. Un modèle de confinement similaire à celui de la plupart des pays occidentaux aurait aussi été un aveu d’échec. Le gouvernement chinois s’est en effet vanté (faussement) d’avoir contenu les premières vagues de la pandémie beaucoup mieux qu’en Occident, ce qui devait à ses yeux prouver la supériorité du modèle politique chinois.

3. Que se passe-t-il sur le terrain ?

Plusieurs personnes ne parviennent pas à se faire livrer de la nourriture. Des drones doivent assurer la livraison aux gens dont les portes d’immeubles sont scellées, tandis que des voisins doivent souvent s’organiser entre eux pour recevoir des livraisons en vrac. C’est que les livreurs, eux-mêmes confinés, sont de plus en plus rares. Les personnes âgées, peu familières avec les nouvelles technologies, et laissées sans médicaments, souffriraient beaucoup du confinement. Les plus à plaindre sont les millions d’habitants illégaux venus à Shanghaï pour y travailler. Ils exercent souvent de petits métiers et ne peuvent plus gagner d’argent. Comme ils ne sont pas des résidents officiels de la ville, ils ont de la difficulté à recevoir de l’aide. Le gouvernement assure que les vivres ne manquent pas. Mais étant donné la corruption, seule une partie de l’aide est distribuée. Summum de la cruauté, les enfants malades ont encore été séparés de leurs parents, malgré les dénis des autorités.

4. Quel est l’impact des confinements sur l’économie ?

Shanghaï est la principale locomotive économique du pays. Déjà, de nombreuses chaînes de production à l’intérieur de la Chine sont brisées par le confinement. Cela aggrave les pénuries mondiales de plusieurs produits, notamment en électronique.

5. Quel est l’impact sur Xi ?

De plus en plus de critiques à l’intérieur du Parti communiste chinois sortent en public, ce qui est la marque d’un vif mécontentement. Pour le moment, personne ne semble capable d’affronter Xi Jinping. Mais la mauvaise gestion de la pandémie s’ajoute à son dossier déjà très lourd de mauvaise gestion. Si la contagion s’étendait à toute la Chine, son leadership pourrait y passer.