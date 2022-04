Les cinq vins de Pâques

Que ce soit pour célébrer en famille ou en comité restreint, voici cinq vins qui vous plairont sans détour. Soyez prudent, prenez soin de vos proches et de vous-même.

Buvez moins. Buvez mieux. Et joyeuses Pâques!

Dupéré Barrera, Costières-de-Nîmes 2019, France 20,15$ – Code SAQ 10936021 – 14,5% – 3 g/L

Le couple franco-québécois Laurent Barrera et Emmanuelle Dupéré nous propose un joli rouge, bien sudiste de proportion avec la syrah qui domine et apporte énormément de parfums et de juteux en bouche. Le grenache et le mourvèdre complètent en apportant une touche d’épice et une masse tannique parfaitement intégrée au fruité généreux. Finale soutenue et légèrement capiteuse. Parfait avec les grillades.

★★★ $$

Terre Rouge, Tête-à-Tête 2012, Sierra Foothills, États-Unis 29,20$ – Code SAQ 10745989 – 14,5% – 2,8 g/L

Un très bon rouge californien né des mains talentueuses de Bill Easton qui adore miser sur les cépages rhodaniens. On est ici sur un assemblage de grenache, mourvèdre et syrah. Avec déjà dix ans au compteur, le vin montre une jolie patine tant au niveau des parfums secondaires (terre mouillée, viande fumée, prune, figue) qu’en bouche avec une matière charnue et des tanins domptés par le temps. Un vin complexe qui en donne énormément pour le prix. Il fera un malheur avec l’agneau pascal.

★★★1⁄2 $$$

Scarbolo, Ilramato 2020, Friuli, Italie 24,35$ – Code SAQ 14467891 – 13% – 2 g/L

Mettez de côté vos préjugés sur le pinot grigio et achetez les yeux fermés cette superbe cuvée de macération pelliculaire qui nous vient du Frioul. Du vin orange comme il se doit: intensément parfumé, ample, fin et généreux avec, en finale, une noble amertume qui s’associe à un fruité croquant. Que du bonheur pour accompagner votre jambon à l’os.

★★★ $$ 1⁄2

Inniskillin, Discovery Series P3 2021, Niagara, Canada 21,05$ – Code SAQ 13880246 – 13,5% – 4 g/L

Un autre vin obtenu par macération pelliculaire (ou vin orange, si vous voulez) qui rassemble trois variétés de pinots: noir, gris et blanc. Robe rose saumonée. Des tonalités aguichantes de fraise, de fleur d’oranger, de barbe à papa et poire en sirop. Bel équilibre en bouche entre la richesse du fruité, l’acidité vie et l’amertume en finale. Une autre option intéressante pour le jambon ou pour la cabane à sucre.

★★1⁄2 $$

La Cantina, Riesling 2020, Vallée d'Oka, Québec 27,85$ – 14802629 – 12% – 8 g/L

Pas loin de Saint-Eustache, Daniel Lalande continue de produire des vins classiques d’une qualité remarquable, le tout sur une base constante. Bravo! Ici, un riesling doux inspiré de ceux que l’on retrouve sur les plus beaux terroirs d’Allemagne et d’Alsace. De jolies notes d’abricot et de poire. La bouche montre une matière généreuse et contenue par une acidité vive. Finale marquée par une amertume noble. À servir bien frais sur les fromages en fin de repas ou pour accompagner la cuisine asiatique.

★★★ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.