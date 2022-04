Les Jets se tirent dans le pied

Selon l’attaquant Nikolaj Ehlers, les Jets de Winnipeg ne livrent pas une bataille assez convaincante pour espérer participer aux séries éliminatoires. Le Danois a été très critique vis-à-vis de la performance des siens, vendredi soir, après un cuisant revers contre les Panthers de la Floride.

«Nous n’étions pas prêts à jouer. Notre trio s’est fait marquer sur nos deux premières présences. Dès le début, ce n’est pas bon. Ils ont une excellente équipe et nous ne sommes pas assez bons», a-t-il expliqué en conférence de presse après que les Jets se soient inclinés 6 à 1 au FLA Live Arena.

Jonathan Huberdeau a été l’auteur de ces deux buts. Si le Québécois et les Panthers ont semblé avoir trouvé leur identité cette saison, et encore plus en fin de calendrier, les Jets ont perdu la leur.

Ehlers estime que ses coéquipiers et lui ne jouent plus de la façon dont ils ont habitué leurs partisans. L’intensité en possession de rondelle et en échec-avant, ainsi que leur chimie d’équipe a laissé place à du jeu décousu. Les Jets sont sixièmes au classement de la section Centrale et ne peuvent plus vraiment se permettre de perdre d’ici la fin de la saison.

«C’est pour ça que nous ne sommes pas en position de faire les séries. Nous n’avons pas joué de la bonne façon dans plusieurs matchs et vous voyez où ça nous mène. La façon facile de le décrire, c’est que nous ne jouons pas le type de hockey que les Jets veulent jouer. [...] Et c’est juste nul. C’est vraiment nul», a expliqué l’ailier de 26 ans, qui a été le seul marqueur de son équipe contre les Panthers.

La raison des insuccès?

Ehlers a des raisons d’exprimer de la frustration. Il a pris une grande charge de l’attaque sur ses épaules dernièrement et ses statistiques sont impressionnantes. Il compte 25 points à ses 21 derniers matchs et n’a été écarté de la feuille de pointage que trois fois depuis le début du mois de mars.

Le jeune vétéran croit que son équipe devrait y aller de jeux plus simples, mais souvent plus efficaces. Ce n’est plus le temps de faire dans la dentelle, alors que chaque point au classement est important.

«Quand ça ne va pas pour vous, mais que vous essayez quand même de faire de beaux jeux et tout ça, vous mettez votre équipe dans une position difficile. Ce n’est pas qu’un gars ou deux. C’est presque tout le monde. Je ne sais pas comment l’expliquer. Nous ne jouons pas de la bonne façon», a admis Ehlers.

Les Jets tentaient de retrouver le chemin de la victoire contre le dangereux Lightning de Tampa Bay, samedi soir.